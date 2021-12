‘We dachten Joey Veerman deze zomer te halen, maar dat lukte niet’

Zaterdag, 11 december 2021 om 08:10 • Laatste update: 08:24

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat AZ zich in januari opnieuw gaat melden voor Joey Veerman. De Alkmaarders waren afgelopen zomer concreet in de markt voor de middenvelder van sc Heerenveen, maar technisch directeur Max Huiberts zegt momenteel tevreden te zijn met de spelers op zijn positie. “Zeg nooit nooit”, zo houdt Huiberts in een interview met het Algemeen Dagblad nog een kleine slag om de arm.

“We dachten hem deze zomer te halen van Heerenveen, maar dat lukte niet. Op dit moment zijn we tevreden met wat de huidige middenvelders laten zien. Aanvallend kijken we nog wel naar versterking. Naar een speler met diepgang bijvoorbeeld”, geeft Huiberts te kennen. Hij zei eerder tegenover NH Sport dat AZ bereid was om maximaal iets minder dan tien miljoen euro te betalen voor Veerman, een bedrag dat uiteindelijk niet voldoende bleek. Huiberts hoeft in januari nu niet per se de transfermarkt op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We zijn altijd bezig met het zoeken naar versterkingen, maar we blijven ook goed kijken naar de jeugdopleiding. We willen geen spelers blokkeren. Het is wel zo dat zij het gewenste niveau moeten halen op de trainingen en bij Jong AZ. Op die manier dwingen zij hun kansen af", stelt de technisch eindverantwoordelijke van AZ. De Alkmaarders beleefden een tegenvallende seizoensstart, waarin het volgens Huiberts tegenzat. “Het vertrouwen zal moeten terugkomen. Dat zie ik de laatste weken juist weer gebeuren.”

Huiberts krijgt de vraag of hoofdtrainer Pascal Jansen onder druk heeft gestaan. “Het is geloof ik de indruk dat het alleen bij de traditionele top drie kan knetteren. Maar zowel in goede als in mindere tijden zitten we altijd bij elkaar om te kijken hoe we het optimale eruit kunnen halen. Met ook wel in het achterhoofd dat we opnieuw zijn begonnen”, zo wijst Huiberts op het vertrek van vertrek van verschillende basisspelers. Al met al is hij tevreden over Jansen. “Ik vind dat hij heel goed weet wat er past bij AZ en wat er nodig is om te presteren.”