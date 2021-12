Derksen: ‘Je wilt mij toch niet zeggen dat hij een boegbeeld voor Ajax is?’

Vrijdag, 10 december 2021 om 22:30 • Dominic Mostert

Johan Derksen schrijft de ontwikkeling van Ajax deels toe aan Johan Cruijff. De analist van Veronica Inside roept vrijdagavond in herinnering dat Cruijff groot pleitbezorger was van het inpassen van oud-voetballers in alle geledingen van de club, waaronder het bestuur. Derksen vindt dat Marc Overmars goed presteert als directeur voetbalzaken; deze week verlengde Overmars zijn contract tot medio 2026.

"Dat is de erfenis van Cruijff", stelt Derksen over het functioneren van het bestuur. "Die heeft altijd gezegd dat Ajax het Bayern München-systeem moest kopiëren, met goede oud-voetballers in de directie die voetbalverstand hebben. Met Marc Overmars loopt het als een tierelier." Toch is de analist nog steeds niet onder de indruk van algemeen directeur Edwin van der Sar, op wie hij doorgaans kritisch is. "Die zal zijn werk best goed doen. Maar je wilt mij toch niet zeggen dat het een boegbeeld voor Ajax is?"

Hélène Hendriks durft niet te zeggen of Van der Sar zijn werk bij Ajax goed doet. "Het is ook makkelijker werken als de club goed presteert. Dat doet Ajax al een aantal jaren. De miljoenen stromen binnen. Er is natuurlijk ook veel gebeurd, zoals het incident met André Onana en het niet inschrijven van een speler (Sébastien Haller voor de Europa League, red.). Misschien verbloemen de prestaties van Ajax dat een beetje, al kan ik niet helemaal beoordelen hoe hij het doet."

Derksen vraagt zich tevens af of Erik ten Hag er goed aan zou doen om Ajax na dit seizoen te verlaten. De oefenmeester heeft laten doorschemeren open te staan voor een nieuwe uitdaging, al is hij daar niet naar op jacht. "Als je een Nederlandse trainer bent, is Ajax natuurlijk een prachtige club om voor te werken. Als je wint, dan ben je de koning. Verlies je, dan wordt het geaccepteerd, omdat we een veel kleinere begroting hebben dan de tegenstanders. Maar als hij een stap maakt, moet hij met het mes op de keel presteren. Dan mag je niet verliezen. Of dat nou zo’n feest is..."