Ajax kent (bijna) alle potentiële tegenstanders in achtste finale

Woensdag, 8 december 2021 om 23:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:03

Bijna alle potentiële tegenstanders voor Ajax in de achtste finale van de Champions League zijn bekend. De ploeg van Erik ten Hag eindigde bovenaan in Groep C en treft daarom een runner-up uit een andere poule. Zes van de zeven mogelijke tegenstanders zijn inmiddels bekend. De loting vindt maandag om 12.00 uur plaats in het Zwitserse Nyon.

Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Sporting Portugal, Internazionale, Benfica, Red Bull Salzburg en Chelsea zijn geëindigd als nummer twee in hun poule. Sporting speelde in de groepsfase al tegen Ajax en kan daardoor niet opnieuw als tegenstander uit de koker rollen. Verder laat de ontknoping in Groep F nog op zich wachten. De wedstrijd tussen Atalanta en Villarreal, de twee potentiële runners-up, werd woensdag afgelast vanwege hevige sneeuwval. Donderdag wordt die wedstrijd ingehaald en zijn alle mogelijke opponenten van Ajax bekend.

Dinsdagavond hield Ten Hag zich op de vlakte, toen hij werd gevraagd naar de mogelijke tegenstanders. "Ik kijk niet eens naar lotingen, want je hebt er toch geen invloed op", gaf de trainer van Ajax aan. "Je weet dat je een nummer twee krijgt. We zien wel wat er op ons pad komt. We willen de top uitdagen en de top ergeren. Je weet dat je een heel zware tegenstander krijgt. Als je een kans wilt maken om door te gaan, moet je twee keer heel erg goed zijn. Maar welke tegenstander er ook uit komt, het is niet onmogelijk."

Groepswinnaars (geplaatste status):

Manchester City

Liverpool

Ajax

Real Madrid

Bayern München

Manchester United

Lille OSC

Juventus

Runners-up (ongeplaatste status):

Paris Saint-Germain

Atlético Madrid

Sporting Portugal (kan Ajax niet loten)

Internazionale

Benfica

Villarreal / Atalanta

Red Bull Salzburg

Chelsea