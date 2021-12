Messi en Mbappé slachten Club; Man City verliest wedstrijd én Walker

Dinsdag, 7 december 2021 om 20:34 • Dominic Mostert

Club Brugge is uitgeschakeld in de Champions League. Om nog derde te worden had de ploeg van trainer Philippe Clement een goed resultaat nodig om bezoek bij Paris Saint-Germain én RB Leipzig moest punten laten liggen tegen Manchester City, maar beide voorwaarden kwamen niet uit. PSG won met 4-1 van Club, dankzij dubbelslagen van Kylian Mbappé en Lionel Messi, terwijl Leipzig met 2-1 won van Manchester City. Daardoor wint Leipzig de slag om de derde plek en plaatsing voor de knock-outfase van de Europa League. Manchester City is groepswinnaar en PSG eindigt als tweede.

Paris Saint-Germain - Club Brugge 4-1

PSG maakte razendsnel duidelijk dat er voor Club niets te halen was in Parijs. Dankzij twee doelpunten van Kylian Mbappé leidde de thuisploeg binnen zeven minuten al met 2-0 Slechts eenmaal eerder produceerde een speler een snellere dubbelslag in de Champions League: Rodrygo had in november 2019 zes minuten nodig om tweemaal te scoren voor Real Madrid tegen Galatasaray. De eerste treffer van Mbappé kwam voort uit een laag, diagonaal schot in de rechterhoek. Vanbinnen het strafschopgebied kreeg hij de bal voor de voeten, doordat keeper Simon Mignolet een voorzet van Nuno Mendes niet goed verwerkte.

Het tweede doelpunt was erg fraai: Ángel Di María lanceerde Mbappé met een stift, waarna de spits de bal rechtstreeks uit de lucht nam: 2-0. Mbappé, 22 jaar en 352 dagen oud, werd de jongste speler ooit met dertig Champions League-goals en verbrak het record van Lionel Messi (23 jaar en 131 dagen oud). De twee aanvallers werkten samen bij de 3-0: Mbappé verstuurde een strakke breedtepass richting Messi, die naar binnen kapte en net buiten het strafschopgebied de ruimte vond voor een schot in de linkerhoek. Op de ruststand viel weinig af te dingen, want PSG had de controle volledig in handen. Pas in de tweede helft kroop Club uit de schulp en stichtte het serieus gevaar.

??????????????????! ??

De Argentijn slaat weer eens toe voor Paris Saint-Germain, en hoe! ??



Ook een héérlijke actie vooraf van Kylian Mbappé ??#ZiggoSport #UCL #RBLMCI pic.twitter.com/UvvQhGMWKd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 7, 2021

Voorbereidend werk van Noa Lang leverde Mats Rits een goede kans op, maar de middenvelder schoot over het doel van Gianluigi Donnarumma. Vervolgens probeerde Lang het zelf, maar Donnarumma bracht redding. Halverwege de tweede helft kreeg Club toch waarnaar het zocht. De opstomende Lang hield meerdere bewakers bezig, liet Marco Verratti zijn hielen zien en stelde Rits aan zijn rechterkant in staat om te scoren. Een kwartier voor tijd kreeg PSG echter een strafschop, na een overtreding van Ignace Van der Brempt op Messi, en de Argentijn was zelf trefzeker vanaf elf meter. Bij Club viel Ruud Vormer in, terwijl Bas Dost op de bank bleef. Georginio Wijnaldum speelde negentig minuten voor PSG.

RB Leipzig - Manchester City 2-1

De Engelsen hadden zich al verzekerd van groepswinst en konden het duel dus met enkele nieuwe namen beginnen. Onder meer Zack Steffen mocht daarom op doel beginnen bij City; ook Nathan Aké kon rekenen op een basisplek. Die twee moesten na een kwartier spelen voor het eerst aan het werk. Aké wist een gevaarlijk hakje van André Silva nog te blokkeren, maar via de voet van de Nederlander belandde de bal bij Konrad Laimer, die Steffen zag redden op zijn venijnige poging. Acht minuten later was het wel raak. Laimer stuurde Dominik Szoboszlai weg en de Hongaar dribbelde met speels gemak om Steffen heen om binnen te tikken: 1-0. Het was het enige wat de Amerikaan aan te rekenen was: een kleine tien minuten voor rust voorkwam hij met een geweldige reflex een vrijwel zekere 2-0.

Een vrij onnodige rode kaart voor Kyle Walker ????

Uit frustratie trapt hij na op André Silva ??#ZiggoSport #UCL #RBLMCI pic.twitter.com/uQ1BddKFUx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 7, 2021

Het was veel en veel te weinig wat de bezoekers lieten zien, vond ook Josep Guardiola. De oefenmeester bracht direct na rust Raheem Sterling om het tij te keren. Veel richtte dat echter niet uit en twintig minuten voor tijd verdubbelde Silva zelfs de marge. De Portugese spits ontving de bal van Emil Forsberg bij een counter en schoot hard en laag in de rechterbenedenhoek: 2-0. Niet veel later bracht Riyad Mahrez de spanning alsnog terug door een uitstekende voorzet van voormalig PSV’er Oleksandr Zinchenko al vallende binnen te koppen. Kyle Walker dupeerde zijn ploeg én zichzelf echter door even later een domme rode kaart te pakken vanwege natrappen op Silva. De back mist daardoor de eerste wedstrijd van de knock-outfase. Verandering op het scorebord kwam er dan ook niet meer. Brian Brobbey startte op de bank bij Leipzig en mocht na 79 minuten invallen.