Ibrahimovic verbijsterd: ‘Manchester United trok een pond van mijn salaris af’

Zaterdag, 4 december 2021 om 14:16 • Dominic Mostert

Manchester United staat bekend als een van 's werelds grootste clubs, maar dat blijkt volgens Zlatan Ibrahimovic niet uit de manier waarop met spelers wordt omgegaan. In zijn nieuwe autobiografie Adrenaline deelt de veteraan meerdere anekdotes over opvallende gebeurtenissen die hij meemaakte bij Manchester United in zijn periode tussen 2016 en 2018. Zo was hij verbouwereerd toen de club ooit een pond van zijn salaris inhield.

"Er was wel iets wat me verbaasde", schrijft de inmiddels veertigjarige aanvaller van AC Milan. "Iedereen ziet Manchester United als een topclub, een van de grootste en machtigste clubs ter wereld. Als buitenstaander dacht ik hetzelfde. Maar toen ik er eenmaal was, trof ik een kleine, gesloten mentaliteit aan." Ibrahimovic vond het bijvoorbeeld opmerkelijk dat de naam van Wayne Rooney al een dag na zijn transfer naar Everton werd verwijderd van zijn kluisje. Een ander voorbeeld dat hij aanhaalt in zijn autobiografie, is dat hij werd gesommeerd om te betalen voor een drankje dat hij uit de minibar van zijn hotelkamer haalde.

"Ik was met de ploeg in een hotel op de avond voor een wedstrijd. Ik had dorst, dus ik opende de minibar en nam een fruitdrankje", blikt Ibrahimovic terug. "We speelden de wedstrijd en keerden terug naar huis. Er ging wat tijd overheen, vervolgens zag ik mijn salarisstrook. Normaal kijk ik daar niet naar, dat doe ik alleen aan het eind van het jaar om te zien hoeveel is binnengekomen en uitgegeven. Maar deze keer, ik weet niet waarom, was ik nieuwsgierig. Ik zag dat ze een pond van mijn maandsalaris hadden afgetrokken." Ibrahimovic belde de teammanager van Manchester United en beschrijft het gesprek dat zij vervolgens voerden.

"'Sorry, waarom is er een pond afgetrokken van mijn salaris?', vroeg ik. De teammanager keek er even naar en zei: 'Het was het fruitsapje dat je it de minibar haalde.' 'Je maakt een grapje, niet?' 'Nee. Als je hier iets bestelt, moet je ervoor betalen.' 'Ja, maar ik heb er niet zelf voor gekozen om naar het hotel te gaan. Ik was niet op vakantie. Het was mijn werkplek. Ik was daar voor de club. Als ik moet spelen en ik heb dorst, moet ik drinken. Je kunt niet uitgedroogd het veld op gaan.'" Ibrahimovic kan het jaren later nog maar moeilijk geloven. "Een pond? Zoiets zou in Italië nooit gebeuren. Met zulke details maak je het verschil en verdien je het respect van speler."

Ook op andere gebieden ergerde Ibrahimovic zich aan de manier waarop met hem werd omgegaan. Na zijn overstap in 2016 van Paris Saint-Germain naar Manchester United duurde het lang voordat hij zonder problemen het clubterrein op kon komen. "Iedere dag moest ik bij aankomst op het trainingscomplex mijn papieren laten zien. Ik opende mijn raam en zei tegen de persoon bij de ingang: 'Luister, ik kom hier al een maand iedere dag. Ik ben de beste voetballer ter wereld. Als je mij niet herkent, heb je de verkeerde baan.'"