Jan Smit krijgt dagelijkse functie bij FC Volendam: ‘Maar ik blijf ook zingen’

Zaterdag, 4 december 2021 om 10:49

Jan Smit gaat per 1 januari de functie van commercieel directeur bij FC Volendam bekleden. De 35-jarige zanger was sinds 2013 al als bestuurslid cultuur, media en commercie én vice-voorzitter bij de Keuken Kampioen Divisie-club betrokken, maar gaat nu dagelijks aan de slag bij FC Volendam. “Ik volg mijn hart, maar blijf natuurlijk ook gewoon zingen hè...”, schrijft Smit op Twitter.

Het betekent dat Smit vanaf 1 januari met Richard de Weijze (zakelijk directeur), Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Keje Molenaar (directeur externe betrekkingen) de directie van FC Volendam gaat vormen. Smit zet voor zijn werkzaamheden bij FC Volendam zijn zangcarrière op een lager pitje, zo valt te lezen in een interview met De Telegraaf.

Vanaf 1 januari mag ik als commercieel directeur aantreden bij @FCVolendam! Ik volg mijn hart, maar blijf natuurlijk ook gewoon zingen hè… ?? #VolVoorOranje — JAN SMIT (@JanSmit) December 4, 2021

“De uitslag van FC Volendam heb ik niet in de hand, dus dat maakt me veel nerveuzer dan voor duizenden mensen optreden. Als ik het podium opga, wordt het altijd 3-0 of misschien een keer 3-1”, vertelt Smit aan de krant. FC Volendam is momenteel de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. “Dit seizoen heb ik nog niet wakker gelegen.”