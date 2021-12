‘Uit woorden van Ten Hag kun je opmaken dat Ajax hard werkt aan zijn komst’

Vrijdag, 3 december 2021

Erik ten Hag wil niet bevestigen dat Ajax bezig is met de terugkeer van Brian Brobbey. De trainer van de Amsterdammers erkent in gesprek met Voetbal International en De Telegraaf wél dat Ajax in januari mogelijk de markt op gaat. "Als wij onze selectie kunnen versterken, dan zullen we dat doen", aldus Ten Hag. Mike Verweij van De Telegraaf concludeert daaruit dat Ajax 'heel hard werkt' aan de komst van Brobbey.

Al weken klinken geruchten over de mogelijke terugkeer van Brobbey bij Ajax. De negentienjarige spits komt bij RB Leipzig, waarvoor hij sinds 1 juli speelt, niet veel aan spelen toe. Volgens De Telegraaf is Brobbey bij Ajax in beeld als al dan niet tijdelijke vervanger voor Sébastien Haller, die in januari met Ivoorkust naar de Afrika Cup gaat. Ten Hag wil dat bericht echter niet bevestigen. "Wij zijn op dit moment tevreden met deze selectie. En als Haller er niet is, vullen we het op een andere manier in. Dat heb je tegen Sparta Rotterdam gezien. Dan kunnen we ook winnen", zo doelt de oefenmeester op Danilo, die afgelopen zondag in de spits stond opgesteld.

Tegelijkertijd sluit Ten Hag niets uit. "Natuurlijk zijn we aan het kijken. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Het moet alleen wel dé optie zijn, Zoals vorig jaar met Haller, dat is wat je wil. Het is niet om even je selectie aan te vullen." Ajax telde in januari liefst 22,5 miljoen euro neer voor Haller, die de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis werd. Brobbey speelde nog een half jaar samen met Haller, voordat hij op 1 juli transfervrij naar Leipzig trok.

"Ik heb wel contact gehouden met hem", zegt Ten Hag, die ziet dat Brobbey het moeilijk heeft in Duitsland. De centrumspits stond de laatste twee wedstrijden wel voor het eerst in de basis, maar werd tegen Bayer Leverkusen (1-3 verlies) pijnlijk genoeg al vóór rust naar de kant gehaald. "Het is doodzonde. Als je ziet dat hij zo weinig kansen heeft gehad; het is nog zó'n jonge speler. Als je dan ziet dat hij überhaupt geen kansen heeft gehad. Daarmee stokt ook zijn ontwikkeling."

Ten Hag gelooft dan ook dat het voor Brobbey beter was geweest om in Amsterdam te blijven. "Hij had in mijn ogen de concurrentie aan kunnen gaan met Haller. Hier had hij veel meer gespeeld. Dat was voor zijn ontwikkeling goud geweest." Ten Hag waardeert Brobbey enorm om zijn kwaliteiten. "Hij is heel doelgericht en maakt doelpunten. Hij heeft snelheid en hij heeft charisma, uitstraling bedoel ik daarmee. Dat zit in het gen van de club, dat zelfbewustzijn. Snelheid is altijd een wapen voor spitsen. Dat heb je nodig om succesvol te zijn op het allerhoogste niveau, in de Champions League. Al hebben wij ook andere spelers in onze selectie die dat hebben."

Verweij, die zelf bij het gesprek van Ten Hag met meerdere Ajax-volgers was, trekt zijn eigen conclusie. "Wat wij de laatste weken al zeiden, kan ik opnieuw melden: Ajax maakt serieus werk van Brobbey", aldus de journalist in de podcast Kick-off. "Dat wilde Ten Hag niet bevestigen, maar hij ontkende het zeker niet, en vervolgens kwam er één grote lofzang op Brobbey. Daaruit kon je wel opmaken dat er heel hard wordt gewerkt aan zijn komst. Ik denk dat ze aanvankelijk gaan voor huren, misschien wel met een optie tot koop. Dat ligt bij Mino Raiola, die met Leipzig in de slag moet.