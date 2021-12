Woedende Samuel Umtiti rijdt na training af op fans van Barcelona

Woensdag, 1 december 2021 om 19:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:34

Samuel Umtiti heeft woensdag een nare aanvaring gehad met fans van Barcelona. De uit de gratie gevallen verdediger wilde wegrijden van het trainingscomplex van los Braugana, toen hij van alle kanten belaagd werd door een groep supporters. Umtiti trok een aantal keer dreigend op, voordat hij besloot uit te stappen en de fans woedend toesprak.

“Kom hier”, zei Umtiti. “Heb jij betaald voor de auto? Waarom speel je er dan mee? Heb je enig idee wat respect is?” Naast dat de supporters op de bolide van de Fransman sloegen, schreeuwde een deel van hen dat de verdediger uit het Camp Nou moest vertrekken. Umtiti mag al sinds de zomer weg bij Barcelona, maar sloeg aanbiedingen van AS Roma, OGC Nice en AS Monaco af. De stopper drukt met zijn salaris zwaar op de begroting van de Catalanen, wat hem niet in dank wordt afgenomen door de fans.

?? BOCHORNOSO ? Increpan a Umtiti a la salida del entrenamiento del @FCBarcelona ?? #Golazo pic.twitter.com/T5YfLMhmEm — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 1, 2021

Umtiti speelde dit seizoen nog geen minuut voor Barcelona: zowel Ronald Koeman, Sergi Barjuán als de nieuwe trainer Xavi zag het niet in hem zitten. President Joan Laporta bestudeert naar verluidt meerdere opties om de verdediger te slijten, waartoe zelfs het verscheuren van zijn contract behoort. Die laatste optie zou Barcelona op korte termijn een hoop geld kosten; wél zou dat het salarishuis drastisch doen krimpen. Daardoor wordt dan de weg vrijgemaakt voor andere aankopen. Het contract van Umtiti loopt nog door tot medio 2023.

Het is niet het eerste vergelijkbare incident dat zich voordoet rondom Barcelona’s trainingscomplex. In maart werd voormalig sterspeler Lionel Messi nog lastiggevallen door filmende fans, waar de Argentijn zich destijds erg over opwond. Even daarvoor maakte doelman Neto iets soortgelijks mee. De Barcelona-selectie meldde aan de clubbeveiliging ‘erg moe te worden’ van de situatie, waar vooralsnog dus niet veel verbetering in lijkt te zijn gekomen.