Nieuwe details bekend van gestaakt duel tussen Benfica en Belenenses

Maandag, 29 november 2021 om 14:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:44

Er komen steeds meer details naar buiten van de gestaakte wedstrijd tussen Belenenses en Benfica (0-7) van afgelopen zaterdag. De thuisploeg begon vanwege een corona-uitbraak met negen spelers, maar zag het duel gestaakt worden toen het nog maar zes spelers op het veld had staan. De stand was op dat moment al opgelopen naar 0-7. Nu blijkt dat tenminste dertien spelers binnen de selectie besmet zijn met de Zuid-Afrikaanse omicronvariant van het coronavirus, zo heeft de Portugese gezondheidsinstantie DGS maandag laten weten.

Kort voor aanvang van het duel in de hoogste Portugese divisie kreeg Belenenses te maken met een corona-uitbraak, waardoor de ploeg meer dan tien spelers moest missen. Ook diverse stafleden moesten vanwege een positieve test verstek laten gaan. Doordat het duel niet mocht worden uitgesteld, trad Belenenses met negen spelers aan, waarvan één keeper als veldspeler. "Het was een schande om hier vanavond te spelen”, liet Belenenses-voorzitter Rui Pedro Soares optekenen na afloop van het gestaakte duel.

Uit onderzoek van de Portugese gezondheidsdienst is nu gebleken dat liefst dertien spelers besmet zijn met de omicronvariant van het coronavirus. Vermoedelijk is het virus overgegeven door de Zuid-Afrikaanse Thibang Phete, die in een eerder stadium positief testte op het coronavirus nadat hij terugkeerde van een interlandperiode. De middenvelder speelde op 11 november met zijn geboorteland tegen Zimbabwe (1-0 winst) en kwam drie dagen later ook in actie tegen Ghana (1-0 verlies), toen hij Mohammed Kudus als directe tegenstander had.

Dat ook de wedstrijd nog een staartje krijgt, staat vast. Het is nog niet bekend wat de vervolgprocedure is, maar Belenenses moet rekening houden met een puntenaftrek van vijf à acht punten. Die kan worden toegekend als het disciplinaire orgaan van voetbalbond FPF oordeelt dat Belenenses de wedstrijd bewust saboteerde. Die mogelijkheid lijkt aanwezig. Drie spelers zouden geblesseerd zijn geraakt: twee bleven in de pauze achter in de kleedkamer en één ging direct na de pauze naar het gras.