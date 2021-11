Hilarische, bizarre schwalbe van Deyverson in finale van Copa Libertadores

Palmeiras heeft zaterdagavond voor het tweede jaar op rij de Copa Libertadores gewonnen. In een Braziliaanse finale tegen Flamengo zorgde invaller Deyverson in de verlenging voor het winnende doelpunt: 2-1. Het zijn echter andere beelden van de spits die momenteel de wereld overgaan. In de blessuretijd maakte Deyverson een opmerkelijke schwalbe: na een licht, bemoedigend tikje van de scheidsrechter zocht hij het gras op.

Het is zeker niet de eerste keer dat Deyverson aan spelbederf doet. Supporters van Ajax kennen hem ongetwijfeld nog van de wedstrijden tegen Getafe in de Europa League in het seizoen 2019/20. Na het maken van een doelpunt ging hij theatraal naar de grond toen hij een aansteker tegen zich aan kreeg gegooid. Verder onthield hij zich ook tegen Ajax bepaald niet van schwalbes, waarmee hij kwaad bloed zette bij de aanhang van de Amsterdammers.