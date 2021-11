‘Xavi Simons is zeer ontevreden en voelt zich bedrogen door PSG’

Vrijdag, 26 november 2021 om 23:06 • Jeroen van Poppel

Xavi Simons behoort tot de talenten van Paris Saint-Germain die zich bedrogen voelen door de club, zo kopt Le Parisien vrijdagavond. De achttienjarige middenvelder is samen met onder meer Édouard Michut teruggezet naar de Onder 19, ondanks beloften over kansen op speeltijd in het eerste. Simons beschikt over een aflopend contract en gaat dat naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer verlengen.

Simons en Michut leken afgelopen zomer aansluiting te vinden bij het eerste elftal van PSG en maakten ook de voorbereiding op het seizoen mee. De twee talenten kregen in augustus echter te horen dat ze terug moesten naar een jeugdelftal. "We hadden afgelopen zomer al moeten vertrekken", zegt de vader van een van de twee spelers. "Iedereen in Parijs weet dat het project van de club onleesbaar is, niet in de laatste plaats omdat er geen reserveteam is."

Aan het begin van het kalenderjaar sprak Leonardo, de technisch directeur van PSG, nog zijn vertrouwen uit in de talenten van de club. De Braziliaan zei tegenover France Football onder meer: "In plaats van een international vijf wedstrijden per jaar te laten spelen, kunnen we net zo goed een kans geven aan een van onze jonge spelers die hier zijn opgeleid." Simons zat in het voorjaar nog regelmatig op de bank bij het eerste en maakte toen ook zijn officiële debuut, maar maakte in het huidige seizoen nog geen enkele keer onderdeel uit van de A-selectie.

Voor Simons lijkt zijn aflopende contract de ideale oplossing van het probleem. De middenvelder werd de voorbije tijd in Spanje gelinkt aan Barcelona, waar hij tussen 2010 en 2019 al in de jeugd speelde. De situatie van zijn leeftijdgenoot Michut, eveneens een middenvelder, lijkt uitzichtlozer: hij tekende in de zomer van 2020 een contract dat hem tot medio 2025 aan PSG bindt.