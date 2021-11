Tsjechische politie deelt beelden van aangehouden Feyenoord-fan

De Tsjechische politie heeft beelden vrijgegeven van een aanhouding van een Feyenoord-supporter. De club uit Rotterdam neemt het donderdagavond in de Conference League op tegen Slavia Praag, waar zo'n drieduizend fans van Feyenoord bij aanwezig zullen zijn. Eerder deze week refereerde de Tsjechische autoriteiten al aan de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam, waar volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb ook voetbalsupporters bij aanwezig waren.

"Wij verwachten ongeveer drieduizend bezoekers uit Nederland, waarvan sommigen actief deelnamen aan die rellen. Wij zullen honderden agenten inzetten", schreef de Tsjechische politie dinsdag op Twitter. De politie in Praag heeft verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat het tot een handgemeen komt tussen supporters van beide clubs. "Er zal onder meer een politiehelikopter aanwezig zijn", valt te lezen in een officiële verklaring op de website van de politie.

Muž z Nizozemí je nyní v policejní cele a behem dne s ním budou probíhat úkony zkráceného prípravného rízení. Za TC výtržnictví mu hrozí až dva roky vezení. Zranená turistka byla po ošetrení propuštena do domácího lécení. pic.twitter.com/M3er5jxyUv — Policie CR (@PolicieCZ) November 25, 2021

"Aangezien we de komst verwachten van enkele radicale supporters van het bezoekende team, die de afgelopen dagen betrokken zijn geweest bij het geweld in Rotterdam, zal de Praagse politie worden versterkt door collega's van eenheden uit Brno, Pilsen en Ústí nad Labem. We kunnen agressie van de Feyenoord-supporters niet uitsluiten", gaat de berichtgeving verder. "Als onderdeel van de voorbereiding van de veiligheidsmaatregel hebben we ook gecommuniceerd met Nederland en zullen ook zeven Rotterdamse politieagenten, gespecialiseerd in de problematiek van voetbalgeweld, naar Praag afreizen."

Woensdagavond is een supporter van Feyenoord op het Oude Stadsplein aangehouden door de politie, zo blijkt uit beelden die donderdag zijn gedeeld. De man gooide een brandende fakkel naar een groep toeristen. Een van de toeristen raakte daarbij gewond aan de hand en moest medisch worden behandeld. De man is gearresteerd en meegenomen naar het bureau, waar de zaak verder onderzocht wordt. De zaak wordt in een kort geding besproken. De man kan in het ergste geval een gevangenisstraf van twee jaar krijgen.