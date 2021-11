Manchester City speelt sterrenensemble van PSG van het veld

Woensdag, 24 november 2021 om 22:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:06

Manchester City heeft zich woensdagavond in de Champions League verzekerd van groepswinst in Groep A. De ploeg van Josep Guardiola won in eigen huis met 2-1 van Paris Saint-Germain. In het andere duel won RB Leipzig met speels gemak op bezoek bij Club Brugge (0-5), waardoor de Duitsers de derde plek van de Bruggenaren overnemen. Beide ploegen hebben momenteel vier punten.

Manchester City - Paris Saint-Germain 2-1

De ploeg van Josep Guardiola, waar Nathan Aké op de bank begon, kende een sterke openingsfase in het Etihad Stadium. Een kopbal van Rodri werd van de doellijn gekopt door Presnel Kimpembe en vervolgens kreeg Riyad Mahrez een grote kans om de thuisploeg op voorsprong te schieten. Achraf Hakimi stond echter in de baan van het schot. Ook hij behoedde PSG met een kopbal voor een achterstand. Na ruim een half uur spelen viel de bal voor de voeten van Ilkay Gündogan, die de bal vanuit kansrijke positie op de paal schoot.

In de eerstvolgende aanval werd City direct weer gevaarlijk. Gündogan gaf mee op Mahrez, die het probeerde met een laag schot in de lange hoek. Keylor Navas behoedde de ploeg van trainer Mauricio Pochettino met een prima redding voor een achterstand. Op slag van rust kreeg Kylian Mbappé uit een counter een goede mogelijkheid om de bezoekers op voorsprong te zetten. De aanvaller schoot echter ruim over. De tweede helft was vijf minuten onderweg, toen PSG tegen de verhouding in op voorsprong kwam. Na een vlotlopende aanval viel de bal via Kyle Walker voor de voeten van Mbappé, die door de benen van Ederson de openingstreffer aantekende: 0-1.

Gabriel Jesus ?? De Braziliaan wordt op zijn op zijn wenken bediend door Bernando Silva en City komt op voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #MCIPSG pic.twitter.com/X7ocjTrlXY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Na ruim een uur spelen was de gelijkmaker van City een feit. Rodri stuurde Walker weg met een steekpass. De rechtsback gaf voor, waarna Raheem Sterling met de punt van de voet via de binnenkant van de paal binnenschoot: 1-1. Twintig minuten voor tijd werd Navas weer eens getest door een doelpoging van Gabriel Jesus, die het vanuit een moeilijke hoek probeerde. De thuisploeg drong verder aan en kwam in de 75ste minuut op fraaie wijze op voorsprong. Mahrez gaf voor op Bernardo Silva, die teruglegde op Jesus. De aanvaller werkte van dichtbij binnen: 2-1.



Club Brugge - RB Leipzig 0-5

De thuisploeg, met Noa Lang en Bas Dost in de basis en Ruud Vormer op de bank, keek na een klein kwartier tegen een achterstand aan. André Silva profiteerde van geklungel in de defensie van Club Brugge. De aanvaller vond Simon Mignolet op zijn weg, waarna de rebound voor Christopher Nkunku was: 0-1. Vijf minuten later wist RB Leipzig de marge te verdubbelen, toen Brian Brobbey in de zestien werd gevloerd door Kamal Sowah. Emil Forsberg schoot de bezoekers vanaf elf meter in Groep A op onderling resultaat voorbij Club Brugge: 0-2.

Emil Forsberg schiet Leipzig voorbij Club Brugge (op onderling resultaat) ?? De Zweed mag vanaf 11 meter de tweede binnenschieten ??#ZiggoSport #UCL #CLURBL pic.twitter.com/acxJVLZ7dF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Nog binnen het half uur wist RB Leipzig de score verder uit te breiden. Angeliño slingerde de bal voor in het zestienmetergebied en vond Silva, die de bal op knappe wijze in de lange hoek kopte: 0-3. Op slag van rust maakte Forsberg het leed voor de thuisploeg nog groter. De Zweedse aanvaller verschalkte Mignolet van een meter of achttien met een laag schot in de korte hoek: 0-4. Gescoord werd er in de tweede helft niet meer. Trainer Achim Beierlorzer gunde de achttienjarige Nederlander Solomon Bonnah in de slotfase nog wel zijn Champions League-debuut. Diep in blessuretijd was het slotakkoord voor Nkunku, die van rand zestien doel trof: 0-5.