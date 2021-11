Erik ten Hag maakt opstelling van Ajax met André Onana bekend

Woensdag, 24 november 2021 om 17:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:40

De opstelling van Ajax voor de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas is bekend. Erik ten Hag kiest, zoals kort voor de wedstrijd al aangekondigd door diverse media, voor André Onana onder de lat. Daardoor begint Remko Pasveer op de bank. Verder voert de trainer meerdere wijzigingen door ten opzichte van zijn opstelling tegen RKC Waalwijk (0-5 zege) op zondag. De wedstrijd begint woensdagavond om 18.45 uur in het Vodafone Park.

Onana krijgt voor het eerst sinds zijn dopingschorsing een kans onder de lat bij Ajax. De laatste keer dat de Kameroens international een officiële wedstrijd in het shirt van de Amsterdammers speelde was op 31 januari. Onana stond al wel tweemaal onder de lat bij de nationale ploeg van Kameroen. In het hart van de verdediging krijgt Perr Schuurs de voorkeur boven Jurriën Timber, die kampt met lichte klachten aan zijn hamstring.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de linksachterpositie neemt Nicolás Tagliafico de honneurs waar voor Daley Blind. De middelste linie wordt gevormd door Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Steven Berghuis. Edson Álvarez ontbreekt vanwege een schorsing, die hij kreeg nadat hij in het duel met Borussia Dortmund tegen zijn tweede gele kaart van het Champions League-seizoen aanliep.

Verder zal Tadic invulling geven aan de spitspositie ten koste van Sébastien Haller. Op de linksbuitenpositie staat Mohamed Daramy geposteerd, terwijl David Neres vanaf de rechterkant de aanval zal zoeken. Laatstgenoemde neemt daarmee de basisplek over van Antony, die rust krijgt van Ten Hag. Ajax is al verzekerd van een plek in de volgende ronde van de Champions League, terwijl Besiktas nog een minimale kans heeft om derde te worden in de groep.

Bij Besiktas krijgt Miralem Pjanic een basisplek van trainer Sergen Yalçin. Verder keert Michy Batshuayi voor het eerst sinds eind oktober weer terug in de wedstrijdselectie. De Belgische spits zal starten vanaf de bank. De aanvoerdersband wordt gedragen door Domagoj Vida. Daarnaast krijgt Mehmet Topal op het middenveld de voorkeur boven Necip Uysal. Yalçin stuurt zijn ploeg in een 4-5-1-formatie het veld in.

Opstelling Besiktas: Mert; Rosier, Vida, Montero, Meras; Pjanic, Mehmet Topal; Ghezzal, Alex Texeira, N'Koudou; Larin.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.