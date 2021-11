Volop lof van meesterscout voor Ten Hag: ‘Dat heeft hij dondersgoed in de gaten’

Woensdag, 24 november 2021 om 15:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:04

Piet de Visser is diep onder de indruk van trainer Erik ten Hag. In gesprek met het Algemeen Dagblad verzekert de 87-jarige meesterscout dat de naam van de huidige Ajax-trainer ‘bij menig topclub op de tong ligt’. De Visser, momenteel scout bij Chelsea, stipt bovendien de gedrevenheid van de oefenmeester aan.

“Ten Hag zal bij menig topclub op de tong liggen”, vertelt De Visser in het uitgebreide interview met de krant. “Grote clubbazen willen de beste zijn en kijken vooral naar resultaten. Dan heb je ook nog eigenaren die dat met mooi voetbal willen doen. Ten Hag toont beide en daar heeft hij enorm mee gescoord in het buitenland. In Engeland praat iedereen over het Ajax in de Champions League en niet in de Eredivisie. Wat Ajax Europees laat zien, met dank ook aan aankopen van directeur Marc Overmars, is ongekend.”

De Visser is van mening dat Ten Hag niet alleen vanwege zijn voetbalkennis en tactisch inzicht successen heeft behaald. “Ik zie een trainer die zich heel sterk heeft ontwikkeld door zijn carrière op te bouwen en door leergierig te zijn. Ten Hag luistert naar anderen. Dat deed hij aanvankelijk ook bij Ajax. Je moet de wensen van topspelers niet negeren, want dan ben je door hun invloed snel gezien. Maar je moet ook geen schoothondje zijn. Het is zaak om ze met kennis en oefenstof te overtuigen. Dat kan hij heel goed.”

“Ik heb weinig twijfels bij Ten Hag”, vervolgt De Visser. “Dat komt ook doordat trainers in mijn ogen een beetje maniakaal moeten zijn. Hij heeft dat ook. Die gedrevenheid, het continu eisen van verbetering en het wijzen naar mindere momenten als Dortmund met 4-0 wordt verslagen. Zo houdt hij spelers met beide benen op de grond. Ik heb vaak gezien dat spelers niet werden gecorrigeerd en daardoor minder gingen presteren. Je moet daarin ook niet doorslaan zoals bij Antonio Conte, want dan krijgt je werkwijze een houdbaarheid. Ook dat heeft Ten Hag dondersgoed in de gaten.”

Hoewel Ten Hag op het verlanglijstje van onder meer Manchester United en Newcastle United zou staan, sprak de keuzeheer afgelopen maandag nog zijn commitment uit aan Ajax. De oefenmeester wil middenin de strijd om de landstitel en de tot nu toe uiterst succesvolle Champions League-campagne niet weg bij Ajax, weet De Telegraaf. De hoofdstedelingen namen zondag de koppositie in de Eredivisie op doelsaldo in handen en zijn na vier speelronden al zeker van overwintering in de Champions League. Ten Hag gelooft in nieuwe prijzen met Ajax en gaat dus niet middenin het seizoen weg, zelfs niet voor het driedubbele salaris, dat United zou kunnen betalen.