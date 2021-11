Ryan Babel ziet ‘wereld van verschil’: ‘Hij is veel stabieler dan in mijn tijd’

Dinsdag, 23 november 2021 om 20:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:04

Ryan Babel is niet verrast door het succes van Ajax in de Champions League. De aanvaller van Galatasaray blikt dinsdag vooruit op de wedstrijd tussen Ajax en Besiktas, twee van zijn oude werkgevers, en voorspelt een 'heksenketel' in Istanbul. Hij adviseert Ajax om rustig te blijven in de openingsfase en ziet mogelijkheden om daarna toe te slaan. De Amsterdammers zijn al zeker van overwintering, terwijl Besiktas nog een kleine kans maakt om derde te worden in de poule.

Babel denkt dat Besiktas vooral in het eerste kwartier kracht haalt uit de steun van het publiek. "Vaak hebben ploegen daar problemen mee en daar kan Besiktas dan zijn voordeel uit halen. Als Ajax rustig blijft, dan ebt dat heel langzaam weg. Als Ajax daar voetballend uit kan komen, dan verwacht ik veel kansen", zegt de 34-jarige aanvaller tegen Ajax TV. Hij werd in de tweede seizoenshelft van 2019/20 verhuurd aan Ajax. Destijds werd de club door Getafe uitgeschakeld in de zestiende finales van de Europa League. In het huidige seizoen heeft Ajax geen enkel punt verspeeld in de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Je kunt zeggen 'bizar', maar je kunt ook zeggen: het was te verwachten. Als je kijkt naar de kwaliteit die ze leveren en je vergelijkt het met de teams tegen wie ze gespeeld hebben, dan zijn ze gewoon veel beter. Ik was niet heel erg verrast. Het was juist een bevestiging", vindt Babel, die stilstaat bij de rol van trainer Erik ten Hag in het succes. "Het is belangrijk dat je als trainersstaf duidelijkheid brengt. Dat doet Ten Hag en dat deed hij ook al toen ik mocht meedoen. Dat zie je weer terug, ook bij de nieuwe spelers. Zij moeten zich zo snel mogelijk aanpassen, want Ten Hag heeft een duidelijke visie over hoe hij wil spelen. Als iedereen dat kan uitvoeren, dan kun je hele mooie dingen bereiken."

Babel kan in het bijzonder genieten van Dusan Tadic. "Hij is al op een bepaalde leeftijd (33 jaar, red.), maar als je ziet hoe fit hij is en hoeveel invloed hij nog steeds op het team heeft, daar kan ik van genieten", geeft hij aan. "Ik weet wat we ervoor moeten doen om op niveau te blijven. Daar heb ik heel veel respect voor. Bij Ryan Gravenberch zie ik ook een goede ontwikkeling. Ik heb hem van dichtbij mogen meemaken. Het is een wereld van verschil ten opzichte van toen. Hij speelt nu veel stabieler. Natuurlijk kan hij veel dingen verbeteren, maar hij is nog jong en is goed bezig."