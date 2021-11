VI neemt op aanbeveling van Johan Derksen afscheid van vaste tafelgast

Dinsdag, 23 november 2021 om 07:55

Hans Kraay jr. keert niet terug in de dagelijkse talkshow VI Vandaag. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp stoppen vanaf januari met Veronica Inside, om van maandag tot en met vrijdag een dagelijks praatprogramma op SBS 6 te maken. Derksen legde maandagavond in Veronica Inside uit waarom Kraay jr. niet in het nieuwe programma te zien zal zijn.

Presentator Genee haalt aan dat Derksen ‘niet door wil’ met Kraay jr. in de dagelijkse talkshow. “Wacht even, dit gaat bijna een eigen leven leiden. Je wil niet door met hem, dat klinkt heel onsympathiek. Dat denkt Hans ook. Nou nee, laat het me nog één keer uitleggen”, reageert Derksen op Genee. “We hebben volgend jaar een programma dat voor vijftig procent uit voetbal en vijftig procent uit andere onderwerpen bestaat. Met jou, René en mij aan tafel is die vijftig procent voetbal wel bezet. Voor die andere onderwerpen moeten we een specialist naast ons hebben.”

“Even over dat programma: jullie gaan een nieuw programma maken in januari. Dat is een ander programma, met veel minder voetbal dan hier”, zegt Kraay jr. zelf over zijn vertrek uit het programma. “Ik heb hier zeventien jaar gezeten en dit is de voorlaatste keer. Daar hoeft niemand emotioneel over te doen, ik vond het super, super leuk om hier te zijn. Ik zal er vanaf januari niet bij zijn. Het is goed zo, ik wens jullie succes.”

Genee, Derksen en Van der Gijp zijn vanaf volgend kalenderjaar van maandag tot en met vrijdag te zien op SBS 6. Het programma begint om 21.30 uur en duurt een uur. Het drietal stopt aan het eind van het jaar met Veronica Inside, het praatprogramma dat elke maandag en vrijdag te zien is. Het is de bedoeling dat VI Vandaag over meer dan alleen voetbal zal gaan. Zo zullen er ook vaste gasten aanschuiven die geen directe connectie hebben met voetbal. De namen van Merel Westrik, Leonie ter Braak, Henk Westbroek en Özcan Akyol worden genoemd, al zijn die nog niet bevestigd.