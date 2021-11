‘Schwalbe’ Memphis Depay houdt Spanje bezig: ‘Het was een grote grap’

Zondag, 21 november 2021 om 00:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:04

De manier waarop Barcelona zaterdag van Espanyol won in LaLiga, zorgt voor discussie. Na een vermeende overtreding van Leandro Cabrera op Memphis Depay ging de bal op de stip en de aanvaller schoot onberispelijk raak: 1-0. De beslissing van Carlos del Cerro Grande viel niet goed bij een groot deel van voetbalminnend Spanje, zo werd al snel op sociale media duidelijk. Dat gaat ook op voor het uitblijven van een ingreep van de VAR. In de herhaling lijkt geen sprake te zijn van contact, of hooguit licht contact, tussen Cabrera en Depay.

“Op het veld leek het mij een grote grap. Het kan zijn dat hij hem naderhand aanraakt, maar hij gaat voor de bal. Ik zag geen andere intentie”, benadrukte Raúl de Tomás. “Aan het begin van het seizoen werd ons verteld dat de scheidsrechters geen makkelijke strafschoppen zouden geven. Als Cabrera op de grond voor de bal gaat, kan hij zichzelf niet laten verdwijnen.” Sergio Busquets koos logischerwijs voor de kant van Depay. “Het lijkt erop dat de verdediger een beetje de bal raakt, maar eenmaal op de grond raakt hij Depay. Als de scheidsrechter ervoor gefloten heeft, zal het zijn omdat hij iets heeft gezien.”

Memphis doet het ?? De Nederlander versiert een strafschop en zet Barcelona vanaf de stip op voorsprong ? Is het genoeg voor een goed debuut voor Xavi? ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaEspanyol pic.twitter.com/vG1M2Bqc8O — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

“Ik heb gehoord dat het een strafschop was”, zei Xavi, die zaterdag zijn debuut maakte als hoofdtrainer van Barcelona, op zijn beurt. “En ik zou ook voor een strafschop hebben gefloten. Ik ga ervan uit dat de beelden nog tweehonderd keer te zien zullen zijn, maar ik hoor sowieso al om mij heen dat het een strafschop was.” Voormalig scheidsrechter Alfonso Pérez Burrull gaf bij Radio Marca te kennen dat het geen strafschop was. “De speler van Espanyol raakt de bal in het duel met Depay. Er is contact met het andere been, maar niet voldoende om voor een strafschop te fluiten.”

Ook een andere oud-arbiter, Eduardo Iturralde, zou niet naar de stip hebben gewezen. “Voor mij is het geen strafschop, het is hooguit een strafschopje”, vertelde hij bij radiozender Cadena SER. “Om een strafschop te fluiten moet de overtreding op een schaal van een tot tien minimaal negen zijn. Dit was een vijf. We hebben weliswaar een VAR tot onze beschikking, maar naar mijn mening gebruiken we deze op de verkeerde manier.”

Marca wees op de klachten van Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez over de zogenaamde subjectiviteit van de commentatoren van Movistar+ bij wedstrijden van Real Madrid in LaLiga en de Champions League. “In de ochtend beklaagde de voorzitter van Real Madrid zich over de manier waarop zijn club wordt behandeld bij Movistar en nu blijkt dat een ander kanaal de Catalaanse derby heeft beslist. Barcelona heeft drie punten omdat de VAR niet heeft ingegrepen op een beslissend moment. Ofschoon er verbetering is opgetreden in het spel van Barcelona, zal de eerste overwinning van Xavi als trainer van Barcelona de annalen ingaan als een overwinning dankzij een discutabele strafschop.”

De kop van het wedstrijdverslag van AS is ook veelzeggend: ‘Del Cerro biedt Xavi de helpende hand’. Opvallend: het was pas de eerste strafschop in een competitieduel tussen Barcelona en Espanyol sinds 29 maart 2014. En van de laatste elf strafschoppen in de derby’s waren tien voor Barcelona: 91 procent. Barcelona is dit seizoen zelfs de enige club in LaLiga die nog geen strafschop tegen gefloten kreeg.