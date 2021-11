Hulp van Ibrahimovic komt te laat: Milan onderuit in duel van zeven goals

Zaterdag, 20 november 2021 om 22:44 • Laatste update: 22:46

AC Milan heeft zaterdagavond de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij Fiorentina ging de ploeg van trainer Stefano Pioli met 4-3 onderuit. Door de nederlaag blijft AC Milan steken op een tweede plaats met 32 punten uit 13 duels, terwijl Fiorentina zesde staat met 21 punten uit 13 duels.

De bezoekers deelden binnen vijf minuten de eerste waarschuwing van de wedstrijd uit, toen Brahim Díaz Zlatan Ibrahimovic in de diepte stuurde. De aanvaller toonde zich messcherp door de bal achter Pietro Terracciano te schieten. Het feest ging voor de Zweed echter niet door, aangezien hij een meter buitenspel stond. Na een kwartier spelen was het Fiorentina dat verrassend op voorsprong kwam. Een hoekschop leek een makkelijke prooi voor Ciprian Tatarusanu, maar de doelman liet de bal uit zijn handen glippen, waarna Alfred Duncan de bal in het lege doel kon tikken: 1-0.

Enkele minuten later was Fiorentina dicht bij de 0-2, toen Dusan Vlahovic net over de goal kopte. Vervolgens lieten i Rossoneri zich twee keer gelden. Sandro Tonali en Rafael Leão probeerden het met schoten van afstand, maar vonden allebei Terracciano op hun weg. Vijf minuten voor rust kreeg Ibrahimovic de uitgelezen kans om de bezoekers op gelijke hoogte te brengen. Simon Kjaer gaf een voorzet op maat, waarna de Zweed vanuit kansrijke positie net naast kopte. De misser van Ibrahimovic kwam AC Milan vervolgens duur te staan, want de thuisploeg sloeg op slag van rust opnieuw toe. Saponara kreeg de bal op de rand van de zestien en krulde de bal op fraaie wijze in de kruising: 0-2.

Waar Saponara de bal vlak voor rust op prachtige wijze binnenschoot, miste Leão kort in de tweede helft op vergelijkbare wijze net over de rechterkruising. Fiorentina zat met een uur op de klok helemaal op rozen, nadat Duncan Vlahovic de diepte in stuurde. De aanvaller had een goede aanname in huis en omspeelde vervolgens Tatarusanu. Vanuit een lastige hoek schoot Vlahovic de bal overtuigend in het lege doel: 3-0. AC Milan werd direct terug in de wedstrijd geholpen door Giacomo Bonaventura. De middenvelder leverde de bal slordig in, waarna Ibrahimovic de spanning in de wedstrijd terugbracht: 3-1.

Halverwege de tweede helft was ook de aansluitingstreffer van de bezoekers een feit. Theo Hernández zette goed door en gaf de bal op een presenteerblaadje aan de vrijstaande Ibrahimovic: 3-2. AC Milan rook bloed en ging op jacht naar de gelijkmaker. Vlahovic gooide de wedstrijd vijf minuten voor tijd echter in het slot. Hernández leed slordig balverlies in zijn eigen zestien, waarna Vlahovic met zijn tweede van de avond de wedstrijd besliste: 4-2. In de slotseconden deed Milan toch nog wat terug. Ibrahimovic kopte op de lat, waarna Lorenzo Venuti de bal in zijn eigen doel liep: 4-3.