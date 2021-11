‘Meest gewilde speler in mondiaal topvoetbal kost 350 miljoen euro’

Vrijdag, 19 november 2021 om 14:53 • Jeroen van Poppel

Het lijdt geen twijfel dat Erling Braut Haaland komende zomer een toptransfer gaat maken. De 21-jarige spits van Borussia Dortmund wordt met vrijwel de complete Europese top in verband gebracht en zou een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro hebben. Het Spaanse AS komt met nieuwe informatie over die vermeende clausule en doet een inschatting van de minimale kosten om Haaland weg te halen bij Dortmund: 350 miljoen euro in vijf jaar tijd.

Haaland geldt samen met Kylian Mbappé misschien wel als de meest gewilde speler in het mondiale topvoetbal. Waar niemand lijkt te twijfelen aan een transfervrije overgang van Mbappé naar Real Madrid, ligt de recente toekomst van Haaland nog volledig open. Mino Raiola maakte eerder dit kalenderjaar een rondgang langs diverse Europese grootmachten om te spreken over een mogelijke transfer voor zijn cliënt, maar een keuze is nog niet gemaakt.

Real is een van de topclubs die komende zomer een poging zal wagen voor Haaland, zo weet AS. De sportkrant stelt informatie te hebben die erop wijst dat er géén schriftelijke ontsnappingsclausule in het contract van de Noorse spits bij Dortmund staat, zoals al tijden wordt beweerd door BILD. Wel is er volgens AS een mondelinge afspraak tussen Raiola en Hans-Joachim Watzke. De zaakwaarnemer van Haaland en de algemeen directeur van Dortmund hebben naar verluidt afgesproken dat de Duitse topclub meewerkt aan een transfer.

In praktijk zal dat volgens AS betekenen dat Haaland komende voor een bedrag van honderd miljoen euro mag vertrekken. Daarnaast zal de centrumspits naar verwachting een salaris van 25 miljoen euro netto per jaar eisen. Voor Spaanse clubs betekent dat een kostenpost van ongeveer 50 miljoen euro bruto per jaar. De verwachte contractduur voor Haaland zal uitkomen rond de vijf jaar: een totale salarispost van 250 miljoen euro dus.

Het totale kostenplaatje van 350 miljoen euro zal volgens AS alleen genoeg zijn om Haaland te betalen. Daarbovenop komen nog de commissies voor de belangenbehartigers van de aanvaller. Met de transfer van Haaland naar Dortmund verdiende Raiola in januari 2020 al veertien miljoen euro, terwijl vader Alf-Inge Haaland zeven miljoen euro opstreek. Bij een zomerse overgang zullen de commissies naar verwachting een veelvoud van die bedragen worden.