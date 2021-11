Gerrard rekent tijdens persmoment direct af met vraag over Liverpool

Donderdag, 18 november 2021 om 12:34 • Yanick Vos • Laatste update: 12:54

Steven Gerrard heeft donderdag zijn eerste persconferentie gegeven als manager van Aston Villa. De aanwezige journalisten vroegen hem onder meer naar zijn vertrek bij Rangers, maar ook naar een eventuele toekomst als trainer van Liverpool, de club waar hij zijn volledige loopbaan speelde. Gerrard liet direct weten niet gediend te zijn van vragen over een andere club dan Aston Villa.

Gerrard begint bij Aston Villa, waar hij de opvolger is van de ontslagen Dean Smith, aan zijn tweede grote klus als hoofdtrainer. Na een succesvolle periode in Schotland, moet hij nu the Villans in de Premier League zien te houden. Donderdag stond zijn eerste persconferentie op het programma en het aanwezige journaille vroeg hem of hij ooit bij Liverpool zal terugkeren als hoofdtrainer.

“Wat betreft Liverpool zeg ik nogmaals: ik denk niet dat deze persconferentie hoort te gaan over een andere club dan alleen Aston Villa. Ik vind dat we respect moeten tonen richting onze supporters. Iedereen over de hele wereld weet wat Liverpool voor mij betekent, maar mijn focus en toewijding ligt volledig bij Aston Villa. Ik heb vorige week in een interview al aangegeven dat ik all-in ben en ik kan de fans beloven dat het zo is."

Gerrard werd in de zomer van 2018 aangesteld bij Rangers en verliet de club na ruim drie jaar. “Het was een moeilijk besluit om te vertrekken. Ik heb bij Rangers een fantastische band opgebouwd met veel mensen. Het is een club waar ik enorm veel respect voor heb. Drieënhalf jaar geleden heb ik de kans gekregen bij Rangers. Ongeveer tien dagen geleden kreeg ik de kans om naar een andere iconische club te gaan. Maar ik denk dat het belangrijk is dat deze persconferentie over Aston Villa gaat”, aldus Gerarrd.

Aanstaande zaterdag maakt Gerrard zijn debuut langs de lijn bij Aston Villa in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, de verrassende nummer zeven in de Premier League. Op zaterdag 11 december reist Gerrard met zijn ploeg af naar Anfield voor een ontmoeting met Liverpool. Aston Villa is momenteel terug te vinden op de zestiende plaats op de ranglijst met tien punten uit elf wedstrijden.