Oranje treedt aan met drie wijzigingen in kwalificatiekraker tegen Noorwegen

Dinsdag, 16 november 2021 om 19:18 • Yanick Vos • Laatste update: 19:29

De opstelling van het Nederlands elftal voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen is bekend. Louis van Gaal heeft Jasper Cillessen aangewezen als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. Het wordt de eerste interland van de 32-jarige doelman sinds 14 oktober 2020. De sluitpost van Valencia krijgt de voorkeur boven Mark Flekken en Tim Krul.

De KNVB maakte maandagavond bekend dat eerste keeper Bijlow niet voldoende fit is voor het treffen met Noorwegen. Van Gaal besloot daarop Norwich City-keeper Krul bij de Oranje-selectie te halen, terwijl Cillessen eerder al aan de selectie was toegevoegd als vervanger van de zieke Joël Drommel. De bondscoach noemde Flekken vorige week nog zijn tweede keeper en Cillessen zijn derde. Van Gaal kiest er in het cruciale duel echter niet voor om Flekken te laten debuteren, maar om Cillessen zijn 61ste interland te laten spelen. In de achterhoede wordt de geblesseerde Stefan de Vrij vervangen door Matthijs de Ligt. Verder krijgt Steven Bergwijn voorin de voorkeur boven Donyell Malen.

Van Gaal zit vanavond niet langs de lijn. De trainer heeft zijn heup gebroken en zit in een rolstoel. Hij bekijkt de wedstrijd vanuit een skybox in De Kuip en zal zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser vanuit daar helpen om het team aan te sturen. Voor de wedstrijd en in de rust is de bondscoach aanwezig in de kleedkamer. "Er is te weinig tijd om twee keer het veld over te steken in de rust", laat de KNVB weten aan de NOS. "Daarom volgt de bondscoach de wedstrijd in een skybox aan de kant van de kleedkamers."

Noorwegen treedt aan met Marcus Pedersen, rechtsback van Feyenoord. Ook voormalig Eredivisionisten Martin Ödegaard, Morten Thorsby en Alexander Sörloth hebben een basisplaats bij de nummer twee van Groep G in de WK-kwalificatiereeks. Fredrik Midtsjö van AZ zit op de bank. Oranje heeft minstens een punt nodig om zich te kwalificeren voor het WK 2022. Bij een nederlaag dreigt de derde plek en daarmee uitschakeling.

Opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, F. De Jong, Klaassen; Bergwijn, Depay, Danjuma.

Opstelling Noorwegen: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling; Ödegaard, Thorsby, Normann; Elyounoussi, Sörloth, Solbakken.