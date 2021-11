Pech stapelt zich op voor PSV-talenten: opnieuw een zware knieblessure

Dinsdag, 16 november 2021 om 07:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 07:51

Emmanuel van de Blaak heeft een ernstige knieblessure opgelopen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De pas zestienjarige verdediger, die dit seizoen doorbrak bij Jong PSV, staat naar verwachting negen maanden aan de kant. Een fikse tegenvaller voor trainer Ruud van Nistelrooij, die eerder ook Shurandy Sambo en Mees Kreekels voor lange tijd kwijt raakte met zwaar knieletsel.

Van de Blaak veroverde dit seizoen verrassend een basisplaats bij Jong PSV en kreeg deze maand een uitnodiging voor Oranje Onder 17. Tijdens een wedstrijd tegen Mexico ging het mis voor de mandekker, die zich liet wisselen en daarna voor onderzoek naar Nederland terugkeerde. Daar werd een ernstige kwetsuur aan het kniegewricht vastgesteld, waardoor hij dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie komt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het betekent een flinke tegenslag in de ontwikkeling van Van de Blaak. Het talent zou dit seizoen eigenlijk voor PSV Onder 18 uitkomen, maar maakte deze zomer grote indruk op Van Nistelrooij en sloot daarom aan bij Jong PSV. Van de Blaak kwam dit seizoen elf keer uit in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn eerste doelpunten en assists in het betaald voetbal laten nog op zich wachten.

Ook Sambo is herstellende van een zware knieblessure, die de twintigjarige rechtervleugelverdediger van Jong PSV in augustus opliep. Sambo is geopereerd en richt zich op een rentree in april of mei komend jaar. Verder verwacht Van Nistelrooij ook Kreekels aan het begin van volgend kalenderjaar terug. De twintigjarige centrumverdediger viel in april eveneens uit met een ernstige kniekwetsuur.