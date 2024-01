Peter Bosz mist toptalenten; Noa Lang wel mee op trainingskamp PSV

PSV is onderweg naar het Spaanse Estepona voor een zesdaags trainingskamp ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Trainer Peter Bosz beschikt daar over een 28-koppige selectie.

Bosz neemt iedereen van de A-selectie mee naar Spanje, op twee spelers na. Ismael Saibari ontbreekt in de selectie, hij is opgenomen in de selectie van Marokko voor de Afrika Cup. Armel Bella-Kotchap is nog steeds herstellende van zijn schouderblessure.

Voor Bella-Kotchap is dit seizoen nog geen succes te noemen. De huurling van Southampton kwam in de eerste seizoenshelft slechts 246 minuten in actie voor PSV, verdeeld over vijf optredens.

Verder ontbreken er nog twee spelers bij de Eindhovenaren. Toptalent Jason van Duiven is ziek en is daarom niet meegereisd naar Spanje. Ricardo Ledezma wacht nog op een werkvergunning en is er daarom niet bij.

Bosz heeft daarom gekozen om een aantal andere talenten mee te nemen naar de trainingsweek. Doelman Niek Schiks, verdediger Emmanuel van de Blaak, middenvelder en uitblinker bij Jong PSV Tygo Land en de aanvallers Tai Abed en Emir Bars zijn toegevoegd aan de selectie.

Ook Noa Lang is in Spanje van de partij. Hij ontbrak de laatste maanden vanwege een hamstringblessure, maar gaat in Spanje weer verder werken aan zijn fitheid.

PSV oefent komende zondag tegen zowel Heracles Almelo als het Duitse HSV. Op 13 januari hervatten de Eindhovenaren het Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Excelsior.



