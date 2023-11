Jong Ajax houdt dankzij heerlijke dribbel Mika Godts punt over aan duel met NAC

Vrijdag, 10 november 2023 om 21:57 • Bart DHanis

Willem II heeft de koppositie van de Keuken Kampioen Divisie in ieder geval tot zondag overgenomen van Roda JC. In eigen huis waren de Tilburgers met 2-1 te sterk voor Jong FC Utrecht. Roda komt zondag in actie tegen FC Groningen. Jong PSV verraste en won met overtuigende cijfers van FC Dordrecht: 0-3. Jong Ajax en NAC Breda speelden met 1-1 gelijk en VVV-Venlo wist te winnen op bezoek bij FC Eindhoven: 0-2.

FC Dordrecht - Jong PSV 1-4

De score werd halverwege de eerste helft al geopend door Emmanuel van de Blaak, die hard binnenknikte uit een voorzet van Mylian Jiménez. Tien minuten na rust verdubbelde de Eindhovense beloftenploeg zijn voorsprong. Jevon Simons bezorgde een lobje op de borst bij Jason van Duiven, die uitstekend aannam en op koelbloedige wijze de 0-2 binnenschoot. De beslissing viel ruim een kwartier voor tijd. Mohamed Nassoh kreeg de bal terug van Van Duiven en rondde met een schuiver door de benen van Dordrecht-doelman Luca Plogmann: 0-3. Uiteindelijk werd de eretreffer op het scorebord gezet door Korede Osundina (1-3), maar in de slotminuut zorgde invaller Nicolas Verkooijen voor de eindstand: 1-4.

Jong AZ - Helmond Sport 2-1

Helmond had slechts 34 seconden nodig om op voorsprong te komen: Hako Lorentzen gleed een lage voorzet bij de eerste paal binnen. Lang kon Helmond niet van de voorsprong genieten. Finn Stam haalde in de zevende minuut verwoestend uit van buiten de zestien en trok de stand gelijk: 1-1. Vlak voor rust kwam Jong AZ op voorsprong. Rechtsachter Jurre van Aken maakte een steekpass van Dave Kwakman knap af: 2-1.

NAC Breda - Jong Ajax 1-1

Jong Ajax kwam na een kwart wedstrijd op voorsprong in Breda. Mika Godts dribbelde tientallen meters met de bal naar het doel en haalde vervolgens hard en laag uit in de linkerhoek: 0-1. In de tweede helft kwam de thuisploeg na driekwart wedstrijd op gelijke hoogte. Aimé Omgba kapte Olivier Aertssen in de zestien uit en schoot beheerst raak: 1-1. In een slotoffensief van NAC waren Tom Boere en Thomas Marijnissen nog wel dicht bij de winnende treffer, maar het mocht niet baten.

?? Ook Jong Ajax heeft de weg omhoog ingezet, Mika Godts zet zijn ploeg op voorsprong in Breda ?#nacjaj — ESPN NL (@ESPNnl) November 10, 2023

Telstar - De Graafschap 1-2

Na een eerste helft met een paar kleine kansjes over en weer, brak De Graafschap vroeg in de tweede helft de ban. David Flakus Bosilj kopte de bal knap binnen na een voorzet van Jeffrey Fortes: 0-1. Basar Önal was even later dicht bij de tweede treffer. Hij schoot de bal van enorme afstand bijna over Telstar-doelman Joey Houweling heen. De doelman kon de bal echter nog net tegen de lat tikken. Devin Haen maakte er in het slot van de wedstrijd alsnog 2-0 van. Hij kreeg een bal uit een corner voor zijn voeten en haalde verwoestend uit. Mohammed Tahiri maakte er in de slotfase nog 1-2 van.

TOP Oss - MVV Maastricht 0-1

Mart Remans dacht al binnen tien minuten voor de openingstreffer te zorgen, ware het niet dat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Het was een klein wonder dat de Limburgers voor rust niet wisten te scoren. Zowel Nicky Souren als Bryan Smeets liet een opgelegde kans liggen. TOP wist weinig te creëren, al kwam Arthur Allemeersch vlak na rust wel dichtbij. Romain Matthys bleek echter een te grote horde. Na iets meer dan een uur spelen kwam MVV toch op voorsprong. Tunahan Tasci leek voor te willen geven, maar zag dat niemand de bal beroerde. Zijn poging vloog vervolgens in de verre hoek achter doelman Mike Havekotte: 0-1. Het bleek het winnende doelpunt te zijn.

FC Eindhoven - VVV-Venlo 0-2

VVV-Venlo schoot voortvarend uit de startblokken, want na acht speelminuten genoten de Limburgers al een 0-1 voorsprong. Na een slippertje van de verdediging van FC Eindhoven kon Michalis Kosidis doorlopen en de bal eenvoudigerwijs afleggen op Magnus Kaastrup, die overtuigend binnenschoot. De voordelige marge werd in het slotkwartier verder uitgebouwd. Simon Janssen beproefde zijn geluk met een schot van buiten het zestienmetergebied en schoot op fraaie wijze raak: 0-2. Hoewel FC Eindhoven in de slotfase nog nadrukkelijk de aanval zocht, werd een treffer niet meer gevonden.

Willem II - Jong FC Utrecht 2-1

Willem II was vooraf de torenhoge favoriet, wat de 0-1 van Nazjir Held des te verrassender maakte. De verdediger kopte uit een hoekschop raak. Willem II trok ten aanval, maar kansen waren niet aan Thijs Oosting en Rúnar Thór Sigurgeirsson besteed. Na rust kwam alles alsnog goed voor de Tilburgers. Max Svensson maakte halverwege de tweede helft gelijk. Een punt was niet voldoende voor Willem II, dat nog aan het langste eind zou trekken. Een kwartier voor tijd was het verlossende moment daar. Jeredy Hilterman kopte goed raak uit een vrije trap. Bij Jong Utrecht claimde men dat de bal de doellijn niet had gepasseerd, maar daar dacht arbiter Jannick van der Laan anders over: 2-1. Oosting had voor de beslissing moeten zorgen, al bleek zijn misser niet fataal.

FC Emmen - FC Den Bosch 1-0

De thuisploeg was zeer overtuigend in het eerste bedrijf en gaf FC Den Bosch geen enkele ruimte. De dominantie van FC Emmen kwam uiteindelijk pas in de 39ste speelminuut tot uiting op het scorebord, toen Jari Vlak vanaf de penaltystip de 1-0 aantekende. Ook in het tweede bedrijf bleven de Drenten de lakens uitdelen, al kon men niet meer tot scoren komen. FC Den Bosch kwam na een uur spelen nog dicht bij een doelpunt, maar het schot van Salah M'Hand werd gepareerd door doelman Jan Hoekstra.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 14 9 2 3 10 29 2 Roda JC Kerkrade 13 8 3 2 17 27 3 ADO Den Haag 13 7 5 1 8 26 4 FC Emmen 14 7 5 2 7 26 5 De Graafschap 14 8 2 4 1 26 6 VVV-Venlo 14 6 5 3 2 23 7 FC Dordrecht 14 5 7 2 9 22 8 Helmond Sport 14 6 3 5 5 21 9 Jong AZ 14 6 3 5 4 21 10 FC Eindhoven 14 5 6 3 2 21 11 SC Cambuur 13 6 2 5 7 20 12 NAC Breda 14 5 4 5 -1 19 13 Jong PSV 13 5 1 7 -8 16 14 MVV Maastricht 14 4 4 6 -3 16 15 FC Groningen 13 4 3 6 2 15 16 Jong FC Utrecht 13 3 4 6 -10 13 17 Jong Ajax 14 2 4 8 -12 10 18 FC Den Bosch 14 3 1 10 -12 10 19 Telstar 14 3 1 10 -12 10 20 TOP Oss 14 2 1 11 -16 7