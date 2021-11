Roy Keane fileert Harry Maguire vanwege ‘beschamende’ doelpuntviering

Zondag, 14 november 2021 om 13:42 • Chris Meijer • Laatste update: 13:46

Roy Keane is bijzonder slecht te spreken over de manier waarop Harry Maguire vrijdagavond tijdens de wedstrijd tussen Engeland en Albanië (5-0) zijn doelpunt vierde. De centrumverdediger van Manchester United opende na negen minuten spelen de score en legde daarna zijn handen achter zijn oren, waarmee hij leek te reageren op de kritiek die hij de afgelopen weken kreeg.

“Ik gleed op mijn knieën, het was iets dat natuurlijk in me opkwam. Het zorgt voor een geweldig gevoel om te scoren voor mijn land. Het was niet bedoeld als reactie op iemand, het kwam gewoon in me op om dat te doen”, zo legde Maguire uit voor de camera van Sky Sports. De reactie van Maguire kon in de studio van ITV echter op felle kritiek van Keane rekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Als een speler zijn hand achter zijn oor legt na een doelpunt, is dat een reactie op kritiek. Ik denk dat het beschamend is. Hij is een schande geweest voor Manchester United. Nu denkt hij monden te kunnen snoeren met dit doelpunt. Beschamend”, zo luidt het snoeiharde oordeel van Keane. Na de 0-5 nederlaag van Manchester United tegen Liverpool richtten Engelse media massaal de pijlen op Maguire. Keane noemde Maguire naar aanleiding van dat duel ‘een absolute schande’.

“Ik herinner me dat Maguire afgelopen week sprak, hij leek wel een robot. ‘Uhhh, ohhh, excuses aan de fans’, zei hij. Er zat geen emotie achter. Dat soort gasten hebben afgelopen zomer met Engeland een EK gespeeld, dus ze weten wat grote wedstrijden zijn”, sprak Keane na afloop van het duel tussen Manchester United en Liverpool. “Maguire zegt dat ze bij elkaar moeten komen als groep. Nee, dat is niet waar. Als je een leider wil zijn, moet de basis goed zijn. Doe je eigen werk.”

Na de openingstreffer van Maguire liep Engeland door doelpunten van Harry Kane (drie) en Jordan Henderson uit naar een 5-0 zege op Albanië. Omdat Engeland maandag afsluit op bezoek bij hekkensluiter San Marino, en het een aanzienlijk beter doelsaldo heeft dan Polen, is de eerste plek in Groep I van de Europese WK-kwalificatiecyclus nagenoeg binnen.