‘Hakim Ziyech kan Chelsea in januari op huurbasis verlaten’

Vrijdag, 12 november 2021 om 10:16 • Laatste update: 11:07

Hakim Ziyech kan in januari een tijdelijke overstap maken naar Borussia Dortmund, zo meldt BILD. BVB wil de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Chelsea tijdens de winterse transferperiode graag huren. Ziyech is er ook dit seizoen onder manager Thomas Tuchel niet in geslaagd om een vaste basisplaats te veroveren: in de Premier League begon hij tot nog toe slechts twee keer aan de aftrap.

Volgens de Duitse krant is Ziyech een serieuze optie om de ploeg van trainer Marco Rose in januari op huurbasis te versterken. Borussia Dortmund zou op zoek zijn naar nieuwe aanvallende impulsen om het vertrek van Jadon Sancho naar Manchester United van afgelopen zomer beter op te vangen. De achterstand van Borussia Dortmund op Bayern München in de Bundesliga bedraagt momenteel vier punten, terwijl de club ook nog niet is verzekerd van overwintering in de Champions League.

Ziyech greep begin dit seizoen direct zijn kans bij Chelsea door in de strijd om de Super Cup tegen Villarreal (1-1, winst na strafschoppen) de score te openen. De aanvaller viel kort na zijn goal echter uit met een schouderblessure en slaagde er in de maanden die volgden niet in om bij de Londenaren een vaste basisplaats te veroveren. In tien wedstrijden - waarvan acht als basisspeler - kwam hij tot twee goals en één assist. Chelsea telde ruim een jaar geleden veertig miljoen euro neer om Ziyech over te nemen van Ajax.