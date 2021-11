Overmars ‘gaat tip van De Ligt opvolgen’: ‘Houden we nog even tussen ons’

Zondag, 7 november 2021 om 20:29 • Laatste update: 20:33

Ajax heeft voorafgaand aan het thuisduel met Go Ahead Eagles van zondag afscheid genomen van Matthijs de Ligt. De 22-jarige verdediger speelde vanaf zijn negende in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en groeide uit tot aanvoerder in de Johan Cruijff ArenA, alvorens hij in 2019 de overstap naar Juventus maakte voor 75 miljoen euro. Directeur voetbalzaken Marc Overmars had mooie woorden over voor De Ligt en verraste het publiek door te onthullen dat hij ‘denkt binnenkort een tip van De Ligt te gaan opvolgen’.

“Je bent hier altijd welkom”, begon Overmars zijn speech. “Je bent een kind van de club. Wij als Ajax zijn trots op jou, je hebt hier heel lang gezeten. Je bent de aanvoerder geweest in een fantastisch jaar. Daarin zei ik dan wel eens tegen je: dat ga je niet vergeten, ook niet als je vijftien jaar gevoetbald hebt.” Ook onthulde Overmars de rol van De Ligt in de transfer van Daley Blind, die in 2018 terugkeerde bij Ajax na vier seizoenen bij Manchester United te hebben gespeeld. “Ik weet goed dat we op trainingskamp waren in 2019 en dat je zei: ‘Ik heb een centrale verdediger nodig, die moet komen’. Dat was Daley Blind. Daardoor hebben we nog harder ons best gedaan om hem te halen.”

?? Ajax neemt op prachtige wijze afscheid van Matthijs de Ligt.



?? ESPN

#?? #AJAGAE pic.twitter.com/9vzozChnZD — ESPN NL (@ESPNnl) November 7, 2021

Voordat Overmars de microfoon aan De Ligt gaf, sloot hij af met een cliffhanger: “Ik denk dat we nog één tip van jou gaan opvolgen binnenkort, maar dat houden we nog even tussen ons.” De Ligt sprak vervolgens uitgebreid zijn liefde uit voor zijn voormalige club. “Ik heb nu twee jaar in het buitenland gespeeld en tien jaar bij Ajax gezeten. Als je dan terugkijkt, besef je wel wat voor bijzondere club Ajax is. Als ik dan die sfeer zie bij Borussia Dortmund-thuis... Die jongens bij Juventus die zien dat en die zeggen dan: ‘Wat nemen ze daar allemaal joh?’”

“Zoveel passie, zoveel emotie”, vervolgt de Oranje-international. “Ik denk dat er complimenten moeten zijn voor de spelers, voor het bestuur, hoe alles geregeld is, hoe jullie van Ajax weer een club hebben gemaakt, naam gemaakt hebben in Europa. Een club waar niemand tegen wil spelen, want dat kan ik je meegeven. Ik wil zeggen dat ik jullie mis, dat ik ervan heb genoten, en tot snel.” De Ligt is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij Juventus en maakte zaterdag in het thuisduel met Fiorentina (1-0) nog de negentig minuten vol.