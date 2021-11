Geïrriteerde Bram van Polen: ‘Die jankbek gaat meteen liggen’

Zondag, 7 november 2021 om 07:40 • Daniel Cabot Kerkdijk

SC Cambuur drukte PEC Zwolle zaterdagavond steviger op de laatste plaats in de Eredivisie. Het geplaagde team van Art Langeler ging voor eigen publiek met 1-2 onderuit. Het verlies tegen Cambuur komt extra hard aan voor PEC omdat concurrent Sparta Rotterdam eerder op de avond verrassend met 0-3 won bij Willem II. Voor PEC was het alweer de tiende nederlaag in twaalf duels.

Bram van Polen was na afloop niet te genieten. De aanvoerder had in de blessuretijd een gele kaart gekregen nadat hij bij een vrije trap voor de bezoekers Robin Maulun tegen de strot duwde. Hij verscheen na afloop voor de camera van ESPN en was nog duidelijk geïrriteerd. “Zullen we het daarover hebben?”, stelde verslaggever Milan van Dongen voor. Van Polen: “Daar ga ik het niet eens over hebben. Die scheids… godverdomme, ik ga het er niet eens over hebben. Laat maar zitten, joh. Die jankbek gaat meteen liggen.”

PEC, dat sinds 2012 onafgebroken op het hoogste niveau speelt, leek de weg naar boven juist ingezet te hebben. De laatste weken werd gewonnen van Heracles Almelo (1-0) en De Graafschap (TOTO KNVB Beker, 4-1) en maar nipt met 3-2 verloren van AZ. Cambuur was echter te sterk. “Aan de bal was Cambuur zeker beter. Dat is ook gewoon hun kracht. Maar ik vind niet dat zij veel gecreëerd hebben. Als je de kansen tegen elkaar af gaat strepen, dan denk ik dat wij niet onder doen voor Cambuur”, aldus Van Polen.

De achterstand van PEC op Fortuna Sittard, dat nu voorlaatste staat, bedraagt vijf punten. De Limburgers spelen zondagmiddag om 14.30 uur thuis tegen PSV. “Hoe je voorkomt dat er een negatief sentiment komt? Punten halen. Dat is de enige remedie”, benadrukte Van Polen. “We kunnen wel elke keer gaan vragen of de supporters achter ons blijven staan, maar uiteindelijk zul je punten moeten pakken.”