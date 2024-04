Clubicoon Bram van Polen zwaait na zeventien seizoenen af bij PEC Zwolle

Bram van Polen (38) stopt na dit seizoen met profvoetbal, zo laat de ervaren verdediger van PEC Zwolle woensdag weten middels een emotionele videoboodschap. De rechtspoot, die al 505 wedstrijden speelde in dienst van de Blauwvingers, is momenteel nog de langst dienende speler in de Eredivisie. Het vertrek van Van Polen betekent het einde van een tijdperk in Zwolle. "Maar deze liefde is voor altijd", aldus de routinier.

Van Polen was sinds 2007 lid van de hoofdmacht van PEC. De Nijkerker groeide in Zwolle uit tot een ware clublegende. Indien de centrumverdediger annex rechtsback tijdens de laatste vier Eredivisie-wedstrijden van PEC Zwolle nog in actie komt, eindigt hij op 509 officiële duels in dienst van de club. Alleen voormalig verdediger Albert van der Haar (551 officiële wedstrijden) speelde vaker in het shirt van de Zwollenaren.

Van Polen kondigt zijn afscheid aan middels een gelikte video. Op de clubwebsite van PEC Zwolle geeft hij tekst en uitleg bij zijn besluit om te stoppen met voetbal. “Al achttien jaar rijd ik van Harderwijk naar Zwolle, naar mijn tweede thuis. Achttien jaar waarin ik echt alles heb gegeven. Aan die achttien jaar als voetballer komt nu een einde. Ik ga nog een paar wedstrijden alles geven en dan zit het erop. Ik stop als voetballer van PEC Zwolle.”

“Het besef komt steeds meer”, gaat Van Polen verder. “Nooit meer voetballen in een vol stadion. Ik denk oprecht dat ik dat het meest ga missen. Ik heb genoten van iedere keer dat ik op het veld mocht staan. En tuurlijk hebben we onze ups en downs gehad, maar het was iedere keer weer een voorrecht om dit prachtige shirt aan te mogen trekken en te voetballen voor onze club.”

“Als klein jochie droomde ik ervan om profvoetballer te worden. En voor mij is die droom nog zoveel mooier geworden. Ik heb mogen voetballen voor mijn eigen club. Een club die in alles bij mij past. Maar voor mij, maken de mensen de club. Ik wil dan ook iedereen die in wat voor hoedanigheid heeft bijgedragen aan mijn carrière, ontzettend bedanken. Ik ben van deze mooie club gaan houden. Dit is onze club en dit is de mooiste club van allemaal. Deze liefde is voor altijd.”

PEC Zwolle nam Van Polen in 2007 over van Vitesse, waar hij een aantal jaar in de jeugdopleiding speelde. In zijn 505 optredens in dienst van de Zwollenaren was de verdediger goed voor 39 doelpunten en 33 assists.

Met PEC Zwolle legde Van Polen in het seizoen 2011/12 beslag op de titel in de Keuken Kampioen Divisie (destijds nog Jupiler League). In het seizoen 2013/14 was hij onderdeel van het legendarische Zwolse elftal dat in de finale van de TOTO KNVB Beker afrekende met Ajax (5-1). Tot slot won Van Polen in 2014 de Johan Cruijff Schaal met PEC Zwolle, door Ajax opnieuw te verslaan (1-0).

