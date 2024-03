Van Polen krijgt aanbiedingen voor na zijn pensioen: ‘Zie ik niet voor me’

Wanneer je aan Bram van Polen denkt, dan denk je aan PEC Zwolle. De 38-jarige routinier staat al zeventien seizoenen onder contract bij de club uit Overijssel en dat maakt hem een van de meest clubtrouwe spelers in Europa. In gesprek met Voetbalzone praat hij over clubliefde, zijn toekomst en een opmerkelijk aanbod.

PEC Zwolle nam Van Polen in 2007 transfervrij over van Vitesse. Sindsdien heeft de rechtsback geen ander clubembleem meer verdedigd. Volgens onderzoeksbureau CIES laat Van Polen onder anderen Bayern München-legende Thomas Müller (zestien seizoenen) en Atlético Madrid-middenvelder Koke (vijftien seizoenen) achter zich.

Bekijk hieronder het interview met Bram van Polen:

Met zeventien seizoenen is Van Polen echter nog geen recordhouder. Die titel staat op naam van doelman Igor Akinfeev, die al 21 seizoenen onder contract staat bij de Russische grootmacht CSKA Moskou.

In het huidige voetbaltijdperk zijn clubtrouwe spelers als Van Polen schaars. Door het transfergeweld worden spelers eerder overtuigd om een stap te maken. “Ik denk dat de hele wereld, slash maatschappij, wat egoïstischer wordt. Ieder mens is wat meer met zichzelf bezig en of dat een goede of slechte keuze is, laat ik in het midden."

"Ik had misschien mijn contract ook een keer kunnen laten lopen of voor andere clubs kunnen kiezen waar ik meer geld had verdiend. Maar dat zijn keuzes en die keuze heb ik altijd op gevoel gemaakt”, vertelt Van Polen.

Ondanks zijn eigen trouwheid snapt de veteraan ook dat andere voetballers zich sneller financieel afhankelijk willen spelen. “PEC past bij mij, alleen er zijn nu meer voetballers die zich ‘binnen’ willen voetballen en dat is ook hun goed recht. Ik vind het zelf gewoon mooi dat ik zo lang bij mijn club heb gespeeld. Voor iemand als Thomas Müller is Bayern zijn club, maar dit is mijn club.”

De Nijkerker geeft aan vroeger op te kijken tegen Steven Gerrard. Ook de voormalig speler van Liverpool speelde zeventien seizoenen voor the Reds voor hij zijn loopbaan afbouwde in de Verenigde Staten bij LA Galaxy.

Bloemen

Een maand geleden speelde Van Polen uitgerekend in Deventer bij aartsrivaal Go Ahead Eagles zijn vijfhonderdste wedstrijd in het profvoetbal. Ondanks dat hij niet geliefd is bij het Deventer publiek, ontving Van Polen toch een bosje rood-gele tulpen.

Saillant detail is dat Van Polen in 2021 in een interview aangaf nooit de kleuren van Go Ahead in huis te halen. Toch hebben de bloemen het lang volgehouden. “Ze hebben zeker drie weken bij ons op tafel gestaan. Dat toonde zoveel respect vanuit Go Ahead, dan ga ik niet kleinzerig doen en hem niet mee naar huis nemen.”

De routinier laat verder weten nog geen definitieve beslissing genomen te hebben over zijn toekomst. Wel denkt de aanvoerder van PEC na over wat hij gaat doen na zijn voetballende carrière. Zo zou de clubman ooit graag aan de slag gaan als algemeen directeur.

“Mits ik daar capabel genoeg voor ben en ik vind het na het doorlopen van het traject nog leuk, heb ik die ambitie wel. Of er verder al gesprekken zijn gevoerd? Met ESPN en PC heb ik twee organisaties die redelijk concreet zijn voor een baan na mijn actieve carrière. Ook heb ik een aanbod gehad van een Mercedes-dealer, maar dat gaat hem niet worden. Ik zie mezelf niet als autoverkoper", sluit hij lachend af.

