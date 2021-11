Unieke prestatie van Bart Vriends helpt Sparta aan felbegeerde zege

Zaterdag, 6 november 2021 om 21:53

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond voor het eerst sinds zeven Eredivisie-duels weer eens gewonnen. Op bezoek bij Willem II boekte de ploeg van trainer Henk Fraser een overtuigende 0-3 zege. Bart Vriends had een hoofdrol met twee treffers voor rust; het is de eerste keer in zijn loopbaan dat de centrale verdediger twee keer in één wedstrijd scoort. Door de zege stijgt Sparta naar de zestiende plaats met tien punten, terwijl Willem II op een negende plaats blijft steken met achttien punten.

Voor beide ploegen stond de openingsfase in het teken van aftasten. Sparta deelde na een kwartier spelen de eerste speldenprikken uit. Een schot van Lennart Thy werd gepakt door Timon Wellenreuther, waarna Emanuel Emegha niet veel later dicht bij de openingstreffer was met een harde schuiver. De bezoekers drongen steeds meer aan en wisten het veldoverwicht uiteindelijk ook om te zetten in een doelpunt. Een voorzet van Bryan Smeets belandde bij Vriends, die Wellenreuther kansloos liet met een kopbal in de lange hoek: 0-1.

Binnen het half uur wist Sparta de marge te verdubbelen en opnieuw kwam Vriends op het scorebord. De mandekker sprong bij een hoekschop van Sven Mijnans hoger dan zijn directe tegenstander Ulrik Jenssen en kopte van dichtbij binnen: 0-2. Met zijn tweede treffer van de wedstrijd en derde van het seizoen is Vriends nu clubtopscorer van Sparta. Het was bovendien pas de eerste keer dat de centrale verdediger in zijn carrière twee keer in één duel scoorde. Willem II liet zich op slag van rust pas voor het eerst gelden met een van richting veranderd schot van Leeroy Owusu.

Sparta controleerde de eerste vijftien minuten na rust de wedstrijd. Willem II bleek aanvallend onmachtig, vandaar dat Grim met een uur op de klok ingreep door Argyris Kampetsis en Godfried Roemeratoe binnen de lijnen te brengen voor de tegenvallende Mats Köhlert en Pol Llonch. De dubbele wissel sorteerde niet direct het gewenste effect, want de thuisploeg kwam niet verder dan een afstandsschot van Owusu. Thy kreeg halverwege de tweede helft een goede mogelijkheid om de wedstrijd in het slot te gooien, maar uitgerekend zijn ploeggenoot Smeets blokte de doelpoging.

Een kwartier voor tijd had Willem II nog steeds geen schot tussen de palen genoteerd. Het duel kabbelde voort, maar uit het niets zorgden de bezoekers alsnog voor de beslissing. Vito van Crooij gaf voor op Emegha, die tussen de twee centrale verdedigers van de thuisploeg in vogelvrij mocht binnenkoppen: 0-3. Sparta consolideerde vervolgens in de slotfase de comfortabele voorsprong.