Malen ook bij afwezigheid Haaland bankzitter door 'aanpassingsproblemen’

Zaterdag, 6 november 2021 om 10:11 • Yanick Vos • Laatste update: 10:14

Donyell Malen heeft nog altijd aanpassingsproblemen bij Borussia Dortmund, zo laat trainer Marco Rose weten in aanloop naar de wedstrijd tegen RB Leipzig. De Oranje-international is niet zeker van een basisplaats en moest ook afgelopen woensdag tegen Ajax (1-3) genoegen nemen met een rol als invaller. Volgens Rose biedt de ontwikkeling van Malen nog veel ruimte voor progressie.

Afgelopen zomer maakte de 22-jarige spits voor een bedrag van dertig miljoen euro de overstap van PSV naar Dortmund. In zijn eerste maanden heeft Malen moeite om zich in de basis te spelen. Zelfs nu eerste keus Erling Braut Haaland door een blessure buitenspel staat, is er voor Malen geen basisplaats weggelegd. Omdat hij woensdag niet topfit was begon hij tegen Ajax op de bank. Ook zaterdagavond (18.30 uur) hoeft hij niet te rekenen op een basisplaats in de topper tussen Dortmund en RB Leipzig.

“Donyell heeft nog steeds aanpassingsproblemen”, aldus Rose over Malen, die ondanks zijn mindere fase in Duitsland door bondscoach Louis van Gaal wel is opgenomen in de definitieve Oranje-selectie voor de komende interlandperiode. “In het begin was hij niet zo fit, daarna herpakte hij zich en scoorde hij tegen Sporting Portugal in de Champions League. Dat was heel belangrijk voor ons, hij heeft een belangrijke rol in het team”, stelt de trainer. “Hij kan zich in de één-tegen-één situaties nog onvoldoende laten gelden, hij kan zijn power en snelheid nog niet benutten. Daar zijn we mee bezig.”

Rose benadrukt dat Malen de volledige steun heeft van Borussia Dortmund. “Donyell moet bewijzen een langere tijd een hoog niveau te kunnen halen”, aldus de oefenmeester. Malen kwam tot dusver in alle competities tot 865 speelminuten. Na tien wedstrijden wacht hij nog altijd op zijn eerste Bundesliga-doelpunt. Vorig seizoen was hij negentien keer trefzeker in de Eredivisie.