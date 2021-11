Luis Enrique roept na 235 dagen weer een Real Madrid-speler op

Vrijdag, 5 november 2021

Daniel Carvajal maakt de komende interlandperiode zijn rentree in de Spaanse selectie. Het is de eerste keer sinds 21 maart dat bondscoach Luis Enrique een speler van Real Madrid heeft opgeroepen. In november speelt Spanje de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (11 november) en Zweden (14 november).

De laatste interland van Carvajal voor Spanje dateert van 3 september 2020, toen la Roja in de Nations League met 1-1 remiseerden tegen Duitsland. De rechtsback van Real Madrid miste een groot gedeelte van de eerste maanden van dit kalenderjaar door een dijbeenblessure. Vervolgens miste hij het EK door een spierblessure. Carvajal begon fit aan het huidige seizoen, maar stond al snel opnieuw aan de kant vanwege kuitproblemen.

Naast Carvajal maakt ook Ansu Fati zijn rentree in de Spaanse selectie. Na een slepende knieblessure maakte de negentienjarige linksbuiten afgelopen maand weer indruk in het shirt van Barcelona. Voor het talent wacht mogelijk zijn eerste interland sinds 13 oktober 2020.

Spanje is nog allerminst zeker van kwalificatie voor het WK. De ploeg van Luis Enrique staat tweede in Groep B op twee punten van koploper Zweden. Weet Spanje het onderlinge duel deze maand niet te winnen, dan moet het mogelijk een play-off spelen voor WK-kwalificatie.

Volledige selectie Spanje:

Doel: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Verdediging: César Azpilicueta (Chelsea), Daniel Carvajal (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Iñigo Martínez (Athletic Club), Jordi Alba (Barcelona), José Gayà (Valencia)

Middenveld: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Koke (Atlético Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad)

Aanval: Pablo Sarabia (Sporting Portugal, Yeremy Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Juventus), Rodrigo (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Dani Olmo (RB Leipzig), Ansu Fati (Barcelona), Brahim Díaz (AC Milan)