Spaans international onder vuur: ‘Hij wilde zijn penis in haar keel duwen'

Carvajal is door een man die stelt als vertaler te hebben gewerkt voor het Spaanse nationale team beschuldigd van kwalijke vergrijpen tijdens het WK 2018 in Rusland. De man heeft in een interview met Che América Latina een boekje open gedaan over de gebeurtenissen tijdens een avondje uit. Volgens Carvajal is er echter niets waar van het verhaal van ‘de tolk’. Op X schrijft hij al juridische stappen te hebben ondernomen tegen de man.

De vertaler zei in het interview dat hij tijdens het WK een avondje is uitgegaan met Carvajal, David de Gea en Nacho Monreal. Volgens de tolk zijn de drie voetballers vervolgens met hem en een paar dames naar een hotelkamer gegaan, waar flessen wodka en een bong werden besteld. “Plotseling vroeg Carvajal mij of ik aan een van de vrouwen wilde vertellen dat hij zijn penis in haar keel wilde duwen.”

De vertaler stelde vervolgens dat de dame in kwestie de avond niet meer Carvajal heeft doorgebracht, maar met De Gea. "Carvajal kon niet begrijpen dat hij als speler van Real Madrid werd afgewezen.” De inmiddels 31-jarige rechtsachter kwam tijdens dat WK drie keer in actie voor zijn land, dat in de achtste finale werd uitgeschakeld door gastland Rusland.

Via X, het voormalige Twitter, heeft Carvajal laten weten ontstemd te zijn over de volgens hem onterechte beschuldigingen. “Alles wat er momenteel rond gaat over mij is totaal niet waar. "Ik vind het absoluut betreurenswaardig en uiterst delicaat dat de media het recht hebben om straffeloos te schrijven, woorden van derden voor waar aannemen en mijn naam en eer aan te tasten. Ik heb al juridische stappen ondernomen."