Van den Wall Bake: ‘Die zie ik eerder voor 80 miljoen vertrekken dan Antony’

Donderdag, 4 november 2021 om 21:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:05

Antony heeft zijn marktwaarde dit seizoen flink opgevijzeld, weet sportmarketeer Frank van den Wall Bake. De rechtsbuiten van Ajax was dit seizoen in twaalf officiële wedstrijden betrokken bij negen doelpunten en speelde woensdagavond een grote rol tegen Borussia Dortmund (1-3 zege). Alle doelpunten van Ajax kwamen voort uit een voorzet van de Braziliaan, die volgens

Van den Wall Bake op dit moment circa vijftig miljoen euro waard.

Antony kwam in de zomer van 2020 voor minstens 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen euro over van São Paulo. Het Braziliaanse UOL Esporte meldde eind september dat Ajax de smaakmaker taxeert op veertig miljoen euro, maar sindsdien heeft hij nog meer belangrijke bijdrages aan doelpunten geleverd voor zijn ploeg. Bovendien staat hij als aanvaller 'meer in de schijnwerpers' en ook daardoor kan zijn marktwaarde snel toenemen, weet Van den Wall Bake.

"Ik denk dat zijn marktwaarde is verdubbeld sinds zijn komst. Maar die lag niet op veertig, maar op twintig miljoen. Ik denk dat hij nu zo’n vijftig miljoen waard is", stelt de sportmarketeer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Antony is op het ogenblik hot. Dat komt ook omdat hij bruist van het zelfvertrouwen." Desondanks is Antony volgens Van den Wall Bake nog geen 'constante factor'. "Jurriën Timber is bijvoorbeeld stabieler. Die heeft sinds hij in de basis is gekomen, amper een stap verkeerd gezet."

"Die zie ik eerder voor tachtig miljoen verkocht worden. Clubs kijken namelijk ook naar betrouwbaarheid", aldus de marketeer, die daarmee de mening van trainer Erik ten Hag van Ajax deelt. "Antony is een jonge speler. Zijn prestaties fluctueren", zei Ten Hag na de overwinning op Borussia Dortmund van woensdagavond. "Dat moet je niet accepteren. Daar moeten we hem verder mee helpen en daar moet hij zelf mee aan de slag."