BILD: Drietal Duitse clubs hoopt op komst Roger Schmidt

Woensdag, 3 november 2021 om 14:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:58

Roger Schmidt is op de radar verschenen bij een drietal Duitse clubs, weet BILD woensdag te melden. De oefenmeester heeft zijn komende zomer aflopende contract nog altijd niet verlengd bij PSV, wat de geruchtenstroom in Duitsland op gang heeft gebracht. Schmidt staat bovenaan het lijstje bij Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en RB Leipzig, zo klinkt het bij de oosterburen.

Schmidt ligt bij PSV vast tot het eind van het seizoen en heeft zijn contract nog niet verlengd, wat er in Duitsland toe heeft geleid dat de trainer in verband wordt gebracht met een terugkeer naar zijn geboorteland. PSV heeft al voorzichtig laten doorschemeren graag langer door te willen met Schmidt, maar de trainer aarzelt. Voor de jaarwisseling moet een definitief besluit zijn genomen, klinkt het in de Duitse media. Volgens BILD zijn er 'veel aanwijzingen voor een vertrek na dit seizoen'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"PSV is een voorbeeldige trainingsclub, maar geen titelkandidaat", oordeelt de Duitse krant. "De club is qua mogelijkheden net zo ver verwijderd van Ajax als Borussia Dortmund van Bayern München in de Bundesliga. PSV mist de kracht voor een serieuze aanval op Ajax." Als kanttekening wordt wel geplaatst dat Schmidt afgelopen zomer met onder meer Donyell Malen, Denzel Dumfries en Pablo Rosario voor zo'n vijftig miljoen euro aan speler kwijtraakte. Daar werd voor 8,5 miljoen euro voor teruggekocht.

De achterban van PSV lijkt intussen helemaal klaar met Schmidt. Supportersclub PSV Fans United besloot directeur Toon Gerbrands na de 5-0 oorwassing tegen Ajax te appen om per direct afscheid te nemen Schmidt. "Wij hebben het vriendelijke, doch dringende beroep, gedaan op Gerbrands om Schmidt per direct te ontslaan! "PSV Fans United ziet het, net als vele andere fans, alleen maar slechter gaan met de wedstrijden van onze club en vindt dat Schmidt daar verantwoordelijk voor is", zo schrijft de vereniging op Facebook.