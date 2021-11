Tahith Chong keert na huurperiode vroegtijdig terug bij United

De aan Birmingham City verhuurde Tahith Chong keert vroegtijdig terug bij Manchester United, zo maakt laatstgenoemde club woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De middenvelder kampt met een liesblessure en heeft noodgedwongen een operatie moeten ondergaan. Chong, die via Instagram van zich heeft laten horen, is naar verwachting vier tot vijf maanden uit de roulatie.

De huurling van Manchester United liep vrijdag een liesblessure op tijdens de training op Wast Hills Training Ground, het trainingscomplex van Birmingham. Een daaropvolgende scan bracht de omvang van de blessure aan het licht. "Tahith heeft een operatie ondergaan om een gescheurde dijpees te herstellen", luidt de berichtgeving vanuit Manchester United. "De operatie is goed verlopen en hij zal terugkeren naar Manchester United om een verwachte revalidatie van vier tot vijf maanden te voltooien."

Bij Birmingham City is teleurgesteld gereageerd op het nieuws rond de middenvelder. "Het leek iets heel kleins toen het gebeurde", laat manager Lee Bowyer weten in een reactie op de website. "Er was niemand bij hem in de buurt en we hebben geen enkel moment het idee gehad dat het een ernstige blessure kon zijn. Het is een enorm verlies, iedereen weet hoe hij is geweest sinds hij hier is. Hij is een goede speler voor ons geweest. Maar het belangrijkste voor Tahith is nu dat hij goed herstelt en rust pakt. We gaan hem missen."

"Als speler doet het pijn om jullie dit te vertellen, maar helaas is dit het leven en is dit voetbal", reageert Chong via Instagram. "Ik wil iedereen bij Birmingham City bedanken voor alles wat ze de afgelopen maanden voor mij hebben gedaan. De spelers, staf en alle betrokkenen hebben ervoor gezorgd dat ik me vanaf dag één welkom voelde, iets wat ik niet zal vergeten." Chong werd achtereenvolgens door United verhuurd aan Werder Bremen en Club Brugge, waarna de Engelse grootmacht hem afgelopen zomer bij Birmingham stalde. In totaal kwam hij dertien keer in actie voor de ploeg uit de Championship.