Feyenoord stelt Dennis te Kloese aan als nieuwe algemeen directeur

Dinsdag, 23 november 2021 om 11:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:03

Dennis te Kloese is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. Hij volgt daarmee Marc Koevermans op, die onlangs bekendmaakte per 1 december te zullen stoppen vanwege aanhoudende bedreigingen van een deel van de Feyenoord-aanhang. Te Kloese komt over van LA Galaxy, waar hij eveneens algemeen directeur was, en beleeft halverwege januari zijn eerste werkdag in De Kuip.

In het verleden was Te Kloese ook al eens in beeld om aan de slag te gaan als directeur van Feyenoord, maar die kans liet de bestuurder destijds aan zich voorbij gaan. Nadat bekend werd dat Koevermans zijn taken zou neerleggen als algemeen directeur, legde Feyenoord al snel contact met Te Kloese, waarna een mondeling akkoord werd bereikt. De afgelopen weken sprak hij met alle bepalende geledingen binnen Feyenoord, waarna de aandeelhouders goedkeuring gaven voor zijn aanstelling. Ook de naam van CDA'er Theo van Eijk zong korte tijd rond in De Kuip.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Te Kloese was vanaf het eerste moment topkandidaat om Koevermans op te volgen en heeft volgens De Telegraaf 'een groot netwerk in landen waar Ajax en PSV al jaren spelers scouten'. Hij was tussen 2014 en 2018 werkzaam als directeur van de Mexicaanse voetbalbond. Te Kloese was in het verleden tevens werkzaam als scout van Ajax, totdat hij in 2003 aan de slag ging als hoofdscout van Chivas Guadalajara.

Nadat Te Kloese sportief directeur werd bij Chivas USA, was hij ook werkzaam als hoofd opleidingen van Tigres UANL in Mexico, directeur jeugdvoetbal van de Mexicaanse voetbalbond, sportief directeur van Chivas Guadalajara, algemeen directeur van de Mexicaanse voetbalbond en sinds 2018 directeur bij LA Galaxy. De Nederlandse beleidsbepaler, van huis uit jurist, heeft volgens een grote bijdrage gehad aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding en het scoutingsysteem bij de club uit Los Angeles.

Chris Woerts kwam maandagavond in Veronica Inside met aanvullende informatie over Te Kloese. "Dennis komt donderdag weer naar Nederland, en dan wordt alles formeel afgewikkeld", aldus Woerts. "Hij is vorige week officieel benoemd en hij gaat 15 januari beginnen. Hij komt naar Nederland toe, gaat huizen bekijken en een school voor zijn kinderen uitzoeken. Hij wil zijn kinderen naar de internationale school in Den Haag brengen, dus hij gaat daar ook wonen."