‘De Ziyech die wij kennen is daar wars van, heel vreemd om te zien’

Woensdag, 3 november 2021 om 07:48 • Yanick Vos

Hakim Ziyech was dinsdagavond van grote waarde voor Chelsea in de Champions League tegen Malmö FF. De Marokkaans international tekende na een klein uur spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd op aangeven van Callum Hudson-Odoi. ESPN-analist Marciano Vink zag Ziyech spelen vanaf de linkerflank en vond de ex-Ajacied niet spelen zoals hij van hem gewend is. “Ik heb met Ziyech bij Chelsea het gevoel dat hij de dingen doet om de trainer te pleasen”, aldus Vink.

“Leuk dat ik Ziyech weer zag spelen”, zei Vink dinsdagavond in het programma Voetbalpraat. “En hij speelde echt wel bedrijvig: hij was overal, nam alle corners en was zowat bij alle kansen betrokken.” Cristian Willaert merkte op dat Ziyech in het 3-4-3-systeem van Thomas Tuchel vanaf de linkerflank speelde. “Opvallend, want dat hebben we in Nederland eigenlijk nooit gezien.” Vink: “Hij zwierf een beetje en zorgde in ieder geval bij die goal dat hij op het juiste moment voor het doel was.”

Vink is van mening dat Ziyech er bij Chelsea een andere speelwijze op nahoudt dan in zijn tijd bij Ajax. De oud-voetballer stelt dat Ziyech op een bepaalde manier speelt om de trainer te ’pleasen’. “Hij doet niet meer de dingen om zichzelf te pleasen. Van Ziyech wordt verwacht dat hij heel diep gaat staan. Maar dat is een positie waar hij eigenlijk helemaal niet moet komen. Hij moet de regisseur zijn en de pass geven”, stelde Vink. “Nu is hij vaak het eindstation en dat doet hij alleen maar om te mogen spelen en dat de trainer zegt: ‘Je hebt het goed gedaan.’ De Ziyech die wij kennen is daar wars van. Hij is iemand die zegt: geef mij de bal, ik verstuur ze wel. Dat vind ik heel vreemd om te zien.”

GOOOOAL! ?????????? ????????????! ?????

Daar is dan eindelijk de treffer voor Chelsea ?



Met een klein uur op de klok komen The Blues op voorsprong tegen Malmö: 0-1 ??#ZiggoSport #UCL #MALCHE pic.twitter.com/IaeL7OdUcN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2021

Volgens Vink kan Ziyech bepaalde steekpasses niet geven omdat hij ‘op die diepe positie moet staan’. “Die Ziyech trademark, een bal bij de tweede paal op Promes, díé rol moet hij invullen. Dan is het heel gek als hij daar een beetje verloren rondloopt. Dat vind ik jammer.” Willaert merkte op dat hij Ziyech zuiniger vindt voetballen dan bij Ajax. “Bij Ajax was het zo: hij was de creatieve man en als hij veertig keer balverlies had in een wedstrijd was dat helemaal niet erg, zolang hij maar twee assists gaf. Maar zo kun je in Engeland niet spelen.” Vink haakte in: “Dat veranderde wel al bij Ajax op het einde. Want veertig keer balverlies betekende toen wel dat hij dertig keer druk zette om de bal te veroveren.”