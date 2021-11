Juventus zeker van volgende ronde dankzij Dybala en assist De Ligt

Dinsdag, 2 november 2021 om 23:01

Juventus heeft dinsdag geen fout gemaakt in Groep H van de Champions League. La Vecchia Signora had het lastig met Zenit Sint-Petersburg, maar behaalde uiteindelijk toch de overwinning: 4-2. Door de drie punten kan een vervolg in de Champions League Juventus niet meer ontgaan. Sevilla ging in Groep G thuis onderuit tegen Lille OSC met 1-2. Juventus begon met Matthijs de Ligt in de basis, die de assist voor de eerste treffer van Paulo Dybala verzorgde.

Juventus – Zenit Sint-Petersburg 4-2

In de Serie A beleefde Juventus de slechtste start sinds zes jaar; in de Champions League was de ploeg van Massimiliano Allegri na drie duels nog foutloos. De ‘Champions League-geest’ zat er ook nu vanaf het eerste fluitsignaal in. Dybala trof na negen minuten al de paal; twee minuten later vond de Argentijn wel het doel. Een hoekschop belandde op het hoofd van De Ligt, die via de grond klaarlegde voor zijn ploeggenoot. Die knalde de bal met een stuit achter Stanislav Kritsyuk: 1-0. De Italianen gingen direct op zoek naar meer, maar kregen vanuit het niets de tegentreffer om de oren. Leonardo Bonucci kopte een voorzet van Vyacheslav Karavaev ongelukkig achter Wojciech Szczesny.

En zo kop je een bal perfect binnen! ??

Helaas voor Leonardo Bonucci valt 'ie wel in het verkeerde doel.. ??#ZiggoSport #UCL #JUVZEN pic.twitter.com/zgg6vnLv8W — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2021

Juve was met stomheid geslagen en wist tot de rust niet veel meer klaar te spelen. De pauze deed de Turijners echter goed. Tien minuten in de tweede helft dribbelde Federico Chiesa het strafschopgebied in en werd de weg versperd door Claudinho: strafschop. Dybala schoot die in eerste instantie naast, maar kreeg een herkansing. Zenit-spelers waren te vroeg ingelopen en zetten zichzelf daarmee een hak. De tweede poging was wel raak: 2-1. Juventus ging nog op zoek naar een derde treffer en vond die ook via Chiesa, die directe tegenstander Dejan Lovren uitkapte en met links in de verre hoek schoot. Morata maakte even later nog een vierde. Serdar Azmoun deed in blessuretijd nog iets terug. De koploper van Groep H blijft zo foutloos met twaalf punten uit vier duels en verzekert zich van Champions League-overwintering. Voor Zenit raakt dat met drie punten vrijwel buiten bereik.

Sevilla – Lille OSC 1-2

Bij Sevilla begon Karim Rekik als reserve; Sven Botman ontbrak bij Lille vanwege een liesblessure. Beide ploegen waren in Groep G nog zonder overwinning en Sevilla nam het startschot. Een poging van Rafa Mir werd eerst nog gekeerd, maar de rebound was voor Lucas Ocampos: 1-0. Het markeerde de eerste Champions League-goal voor Ocampos sinds 2014, toen hij namens AS Monaco scoorde tegen Bayer Leverkusen. De bezoekers hadden geen vuist te maken en dankten de VAR voor de kans op de gelijkmaker. Timothy Weah ging naar de grond na een vermeende overtreding van Thomas Delaney: strafschop, in tweede instantie. Jonathan David nam plaats achter de bal en liet Yassine Bounou kansloos. Vier minuten later floot scheidsrechter István Kovács voor het rustsignaal.

Lille had het gevoel dat er iets te halen viel, en dat gevoel kwam uit. Een uitbraak van de Fransen vroeg in de tweede helft belandde bij Zeki Celik, die op de paal schoot. De rebound was echter een prooi voor Jonathan Ikoné en de nummer tien zette de bezoekers op voorsprong. Sevilla-trainer Julien Lopetegui trachtte iets te forceren door drie wissels tegelijk te brengen, maar het sorteerde nauwelijks effect. Lille gooide de boel op slot en nam daardoor de tweede plaats in Groep G over van VfL Wolfsburg, dat eerder op de avond wist te winnen van Red Bull Salzburg. Sevilla is door het verlies veroordeeld tot een laatste plaats.