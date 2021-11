Vermoedelijke opstelling Ajax tegen BVB: Ten Hag wijzigt op één positie

Woensdag, 3 november 2021 om 06:50 • Yanick Vos • Laatste update: 06:58

Niet vaak stond Ajax er na drie groepswedstrijden in de Champions League zo goed voor als nu. Met negen punten uit drie wedstrijden ligt kwalificatie voor de achtste finales voor het grijpen. Bij een goed resultaat tegen Borussia Dortmund kan het team van trainer Erik ten Hag zich vanavond verzekeren van een plek bij de laatste zestien. Afgaand op de namen die de afgelopen weken het vertrouwen kregen, is de vermoedelijke opstelling van Ajax in te vullen.

Ajax had al een uitstekende indruk gemaakt door met 1-5 te winnen van Sporting Portugal en met 2-0 van Besiktas. Kenners vonden het echter moeilijk aan te geven waar Ajax stond ten opzichte van de top. Het duel met Borussia Dortmund zou een beter beeld schetsen, zo sprak men vooraf. De koploper van de Eredivisie speelde vervolgens een van de beste wedstrijden onder het bewind van Ten Hag en de Duitse topclub werd met 4-0 weggevaagd. De zo gevreesde Erling Braut Haaland verscheen drie keer voor de neus van Remko Pasveer, maar telkens had de ervaren doelman een antwoord paraat. Aan de andere kant van het veld waren de aanvallers op stoom en had de zege veel groter kunnen uitvallen als er iets zuiniger zou zijn omgesprongen met het grote aantal kansen. Dortmund werd voetballend bij vlagen vernederd en de grote uitslag deed recht aan het krachtsverschil op het veld.

Twee weken later is Borussia Dortmund gebrand op revanche. “De heenwedstrijd heeft ons geërgerd en geïrriteerd”, zei Dortmund-trainer Marco Rose dinsdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar de confrontatie met de lijstaanvoerder van Groep C. “Maar we moesten snel weer de goede lijn te pakken zien te krijgen en het goede gevoel terughalen. Het vertrouwen moet er weer zijn.” Dortmund schudde de irritaties de afgelopen weken van zich af met zeges op Arminia Bielefeld (1-3), 1. FC Köln (2-0) en FC Ingolstadt 04 (2-0). Volgens Rose is er iets veranderd bij zijn ploeg sinds het pak slaag in Amsterdam. “De eerste wedstrijd staat ons nog helder op het netvlies, maar we zitten niet meer vol woede. Dat hebben we niet nodig. We willen winnen met een goed optreden”, aldus de trainer.

Met name Antony had het in de Johan Cruijff ArenA op zijn heupen. Met zijn acties en speelwijze maakte hij grote indruk op Dortmund-verdediger Mats Hummels. “Individueel is hij echt heel sterk, maar Ajax heeft in aanvallend opzicht heel veel spelers met onderscheidende kwaliteiten. Ook Dusan Tadic is een geweldige buitenspeler. Ze werken over het algemeen met heel veel loopacties de diepte in. Hun gezamenlijke speelwijze is echt heel goed”, aldus Hummels, die zich samen met zijn collega’s in de achterhoede volgens de trainer schrap zal moeten zetten voor de aanvalsdrang van Ajax. “Soms moet je een aanval ook een keer stoppen met een kleine overtreding. Het doel moet zijn de bal clean te veroveren, maar voetbal is een contactsport. Tegen Ajax gaat het er ook om dat je tegenstand biedt aan een voetballend sterk team. We moeten moediger spelen. Als wij de bal hebben, kunnen zij ons geen pijn doen.”

Na de 4-0 in Amsterdam houdt Ten Hag vanavond rekening met een reactie van Dortmund. "Dit zint ze niet. Wij hebben twee weken geleden goed gespeeld, maar zij zijn een hele goede ploeg en die vindt het niet fijn om met zo'n uitslag te verliezen. We kunnen een reactie verwachten, maar daar zijn we op voorbereid", zei de trainer dinsdagavond tijdens het persmoment. "We moeten niet onrustig worden, maar wel onze grenzen verleggen. Zij zullen ons minder aan de bal laten en wij zullen meer moeten doen om aan de bal te komen én te blijven." Met oog op kwalificatie voor de volgende ronde zou een gelijkspel genoeg kunnen zijn voor Ajax. Ten Hag wil daar vooraf niet aan denken: "Wij spelen altijd om te winnen, zo gaan we ook de wedstrijd in. Maar natuurlijk moet je het in de eindfase soms slim spelen. Dat kan een rol gaan spelen."

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Ajax ontbreken de langdurig geblesseerden Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg. Noussair Mazraoui en Zakaria Labayd ontbraken afgelopen zaterdag nog in de wedstrijdselectie tegen Heracles Almelo (0-0) omdat zij ziek waren. Beide spelers zijn hersteld en meegereisd naar Dortmund. André Onana zit de laatste dag van zijn schorsing uit en mag vanaf komend weekend weer in actie komen. Jurrien Timber en Edson Álvarez moeten vanavond op hun tellen passen; bij een gele kaart zijn zij geschorst voor de eerstvolgende Champions League-wedstrijd tegen Besiktas.

Voor Dortmund is het ontbreken van Haaland een groot gemis. De Noorse topspits heeft een blessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen Ajax en ligt voorlopig uit de roulatie. Onbevestigde bronnen uit Duitsland meldden onlangs dat Haaland dit kalenderjaar zelfs niet meer in actie komt. Dortmund-trainer Rose moet tegen Ajax ook Emre Can, Nico Schulz, Giovanni Reyna en Raphaël Guerreiro missen door blessures.

Vermoedelijke opstellingen:

De opstelling van Ajax laat zich op basis van de afgelopen weken simpel invullen. Remko Pasveer krijgt het vertrouwen onder de lat. Er wordt één wijziging verwacht: op de rechterkant zal Mazraoui terugkeren in de basis. Dat gaat ten koste van Devyne Rensch, die hem afgelopen zaterdag verving. Het centrale duo zal naar verwachting bestaan uit Timber en Lisandro Martínez, terwijl Daley Blind op de linksbackpositie weer de voorkeur zal krijgen boven Argentijns international Nicolás Tagliafico. Laatstgenoemde zal net als Perr Schuurs en Rensch moeten hopen op een invalbeurt in het Signal Iduna Park.

Rensch is ook in beeld voor andere posities: hij heeft ook ervaring als centrale verdediger, linksback en defensieve middenvelder. Ten Hag hoopt dat Rensch zich op iedere positie richt waarvoor hij in aanmerking zou kunnen komen, zo liet hij dinsdagavond weten op de persconferentie. “Ik vind dat hij ook op alle posities achterin, en ook als defensieve middenvelder moet spelen”, zei de trainer van Ajax. “Die jongen heeft zoveel in zich. Hij is nog zo jong en kan alles nog ontwikkelen. Uiteindelijk komt er wel uit op welke positie hij de grootste bijdrage kan leveren voor het elftal. In deze fase moet hij zich op meerdere posities blijven richten. Hij moet uiteindelijk kijken waar een plekje vrijkomt, of hij moet iemand eruit stoten. Het maakt dan niet uit op welke plek het is.”

De vermoedelijke opstelling van Ajax tegen Borussia Dortmund

Het middenveld zal bestaan uit de inmiddels bekende namen: Edson Álvarez, Steven Berghuis en Ryan Gravenberch, die tegen Dortmund ondanks zijn negentien jaar al zijn tiende Champions League-wedstrijd gaat spelen. In de voorhoede kiest Ten Hag naar alle waarschijnlijkheid voor Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic. Met onder meer Davy Klaassen, Mohammed Kudus, Mohammed Daramy en David Neres nog meer dan genoeg opties achter de hand. Mocht Neres invallen, dan is dat voor de 45ste keer in dienst van Ajax en schrijft hij een record op zijn naam. Tegen Heracles viel de Braziliaanse aanaller voor de 44ste keer in en daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Siem de Jong.

Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Passlack; Witsel; Brandt, Bellingham; Reus; Hazard, Malen

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.