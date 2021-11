Ryan Gravenberch voorzichtig: ‘Ik zie de headlines alweer verschijnen’

Dinsdag, 2 november 2021 om 09:36 • Yanick Vos • Laatste update: 10:00

Ajax staat er na drie gewonnen wedstrijden uitstekend voor in de groepsfase van de Champions League. Nadat er op overtuigende wijze werd afgerekend met Sporting Portugal (1-5), Besiktas (2-0) en Borussia Dortmund (4-0), werd in voetbalpraatprogramma’s en kranten gesproken over het mogelijk winnen van het miljardenbal. Ryan Gravenberch sluit de eindzege van de Champions League met Ajax, maar durft een harde uitspraak niet aan.

In een interview met De Telegraaf zegt Gravenberch het eens te zijn met de stelling dat Ajax dit seizoen de Champions League kan winnen. “Als je er nog inzit, kun je het toernooi winnen. Maar ik zie de headlines alweer verschijnen”, aldus Gravenberch, die voorzichtig is in zijn uitspraken: “Dus laat ik duidelijk zeggen dat ik nog niet zo ver wil kijken. We zitten in een goede flow en hebben negen punten uit drie wedstrijden. Ons eerste doel is te overwinteren en proberen onze goede Europese vorm vast te houden.”

De negentienjarige middenvelder mag zich voor het tweede seizoen op rij vaste basisspeler noemen in de ploeg van Erik ten Hag. Woensdagavond gaat hij op voor zijn tiende Champions League-wedstrijd. Hoewel hij trots is op zijn eigen ontwikkeling en prestaties tot dusver, vindt Gravenberch van zichzelf dat hij meer moet scoren. “Omdat ik nu iets hoger op het veld speel. In vijftien wedstrijden heb ik maar één keer gescoord en dat is zeker in zo’n productief elftal gewoon te weinig”, stelt de middenvelder. “Mijn vader heeft het er altijd over dat ik meer moet schieten vanaf de rand van het strafschopgebied, het geluk moet zoeken en dat probeer ik ook.”

Ajax gaat na drie wedstrijden aan kop in Groep C met negen punten. Bij een zege op Borussia Dortmund is Ajax al verzekerd van kwalificatie voor de achtste finales. Wanneer Sporting Portugal woensdag niet wint van Besiktas, dan volstaat een gelijkspel voor de Amsterdammers. Dortmund moet het op eigen veld stellen zonder de geblesseerden Erling Braut Haaland, Emre Can en Raphaël Guerreiro.