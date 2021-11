Perez: ‘Men zei dat hij een van de beste Ajacieden ooit is, dat gaat mij te ver’

Maandag, 1 november 2021 om 23:49 • Chris Meijer • Laatste update: 23:54

Kenneth Perez vindt dat de tendens rond Ajax de afgelopen weken enigszins is doorgeslagen. De analist haalt in het programma Voetbalpraat van ESPN aan dat mensen zelfs beweerden dat Dusan Tadic ‘een van de beste Ajacieden ooit’ is, iets dat hij te ver vindt gaan. Perez denkt dat Ajax misschien wel wat boven zijn stand heeft geleefd.

“Ik denk dat het ook lag aan de aandacht van de spelers”, zo analyseert Perez de wedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo, die afgelopen zaterdag in een 0-0 gelijkspel eindigde. “Ze hebben op topniveau gepresteerd, daar wil je je laten zien. Misschien hebben ze daar boven hun stand gevoetbald en nu beneden hun stand. Ergens daartussen hoort Ajax te voetballen. Als je een tegenstander hebt die tactisch goed stond en op de goede manier irritant was... Dat allemaal bij elkaar.”

“Het gaat meer om het verval, Ajax werd zo enorm gehypet”, vervolgt Perez. “De spelers waren de beste die Ajax ooit gehad heeft. Dan is het verval wel groot, als je bij Heracles niet kunt winnen. Het is bijzonder dat Ajax al zeven punten heeft laten liggen in de Eredivisie, als je die wedstrijden tegen Borussia Dortmund (4-0 zege, red.), Sporting Portugal (1-5 zege, red.), Besiktas (2-0 zege, red.) en PSV (5-0 zege, red.) ziet.”

“De tendens na deze drie weken was... Nou ja, mensen zeiden dat Dusan Tadic een van de beste Ajacieden ooit is. Dat gaat mij te ver”, stelt Perez. “Als je het rijtje spelers neemt dat furore heeft gemaakt bij de beste clubs ter wereld, is dat onzin. Tadic heeft heel veel gebracht voor Ajax, met zijn professionaliteit en zijn spel. Het toppunt was natuurlijk de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Maar ergens tussenin zit het niveau van Ajax.”