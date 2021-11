Ünüvar en Danilo helpen Jong Ajax langs Telstar; Verbeek wint eindelijk weer

Maandag, 1 november 2021 om 21:53 • Chris Meijer • Laatste update: 22:00

Jong Ajax is de nieuwe nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdamse beloften wonnen dankzij doelpunten van Danilo en Naci Ünüvar met 3-0 van Telstar en hielden voor het eerst in 45 wedstrijden weer eens de nul. Jong PSV versloeg tegelijkertijd Jong AZ met 2-0, terwijl er ook eindelijk weer wat te juichen viel voor Gertjan Verbeek. Almere City FC won op bezoek bij Helmond Sport (1-2) voor het eerst sinds 4 september weer eens een competitiewedstrijd, maar bezet nog altijd de achttiende plaats op de ranglijst.

Jong Ajax - Telstar 3-0

Bij Jong Ajax had Sontje Hansen voor het eerst dit seizoen een basisplaats, nadat hij de afgelopen tijd met knieproblemen kampte. Trainer John Heitinga kon tevens een beroep doen op Danilo en hij opende na zestien minuten spelen de score. Een perfecte lange bal van Nordin Musampa werd uitstekend gecontroleerd door de Braziliaanse spits, die vervolgens uiterst koel bleef en doelman Trevor Doornbusch passeerde. Voor rust had Jong Ajax de marge al kunnen verdubbelen via onder meer Hansen, maar Doornbusch voorkwam aanvankelijk een ruimere achterstand voor Telstar.

De assist, de aanname en de afronding: het is allemaal even fraai ???#jajtel pic.twitter.com/tyYJxoFGXH — ESPN NL (@ESPNnl) November 1, 2021

Uiteindelijk breidde Jong Ajax de stand na een uur spelen alsnog uit. De opgestoomde Youri Regeer behield aan de rechterkant van het strafschopgebied het overzicht en bediende Naci Ünüvar, die de 2-0 tegen de touwen schoot. Ünüvar besliste het duel op De Toekomst zes minuten later definitief. Danilo bracht de vleugelaanvaller in stelling, waarna hij wegdraaide bij zijn directe tegenstander, zijn tweede treffer van de avond aantekende en daarmee de eindstand op 3-0 bepaalde.

Jong PSV - Jong AZ 2-0

De Alkmaarse beloften begonnen met aanvallende intenties aan de ontmoeting op De Herdgang. Zo kwam Ricuenio Kewal, die zijn debuut maakte in de basis bij Jong AZ, al in de tweede speelminuut dicht bij de openingstreffer. De spits had een veelbelovend schot in huis, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal. Halverwege het eerste bedrijf opende Maxi Romero namens Jong PSV de score. De Argentijn ontving een breedtepass van Ismael Saibari, waarna hij op koelbloedige wijze afrondde: 1-0. Nadien bleef Jong PSV de bovenliggende partij, en de verhoudingen op het veld werd nadrukkelijker tot uiting gebracht op het scorebord in de tweede helft. Na een klein uur spelen was het Jenson Seelt die raak knikte uit een corner van Johan Bakayoko: 2-0. De Eindhovense beloften boekten daarmee hun tweede zege op rij, terwijl het voor Jong AZ alweer de vierde keer op rij was dat er niet gewonnen werd.

Helmond Sport - Almere City 1-2

Zowel Helmond Sport als Almere City beleeft een tegenvallende seizoensstart. De laatste zege van de ploeg van trainer Gertjan Verbeek dateerde voorafgaand aan het bezoek aan Helmond van 4 september, maar de start in het SolarUnie Stadion was veelbelovend. Na twaalf minuten spelen stonden de bezoekers al op een 0-2 voorsprong. Jonas Arweiler opende op aangeven van Lance Duijvestijn de score en verdubbelde razendsnel na een assist van Faris Hammouti de marge. Op slag van rust bracht Jellert van Landschoot de spanning terug in het duel. Waar de eerste helft de nodige kansen over en weer opleverde, was het na rust een stuk minder spectaculair. Jeffry Puriel en Lance Duijvestijn kregen nog kleine mogelijkheden namens Almere City om de wedstrijd in het slot te gooien, maar het bleef tot de laatste seconde spannend. Ondanks een slotoffensief van Helmond Sport en een kans voor Jossue Dolet kwam er in de 1-2 stand geen verandering meer. Overigens eindigde de thuisploeg nog met tien man, nadat Dolet een rode kaart kreeg voor een kopstoot richting Steve Tunga.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 13 9 3 1 17 30 2 De Graafschap 13 8 2 3 7 26 3 Excelsior 13 8 1 4 11 25 4 FC Emmen 13 8 1 4 9 25 5 Jong Ajax 13 7 1 5 7 22 6 FC Eindhoven 13 6 2 5 -1 20 7 Jong AZ 13 6 1 6 -1 19 8 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 4 18 9 NAC Breda 13 5 3 5 3 18 10 Jong FC Utrecht 13 5 3 5 3 18 11 ADO Den Haag 13 7 2 4 7 17 12 Jong PSV 13 5 2 6 0 17 13 VVV-Venlo 13 5 1 7 -3 16 14 FC Den Bosch 13 5 1 7 -6 16 15 Telstar 13 4 4 5 -10 16 16 MVV Maastricht 12 5 0 7 -17 15 17 Helmond Sport 13 4 2 7 -5 14 18 Almere City FC 13 3 3 7 -4 12 19 TOP Oss 13 3 1 9 -10 10 20 FC Dordrecht 13 1 4 8 -11 7