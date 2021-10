De Boer ziet ‘geweldenaar’ bij Ajax: ‘Alleen gaat het in zijn hoofd weleens mis’

Zondag, 31 oktober 2021 om 20:48 • Laatste update: 20:52

Ronald de Boer is bijzonder te spreken over Jay Gorter. De oud-international en analist noemt de 21-jarige keeper van Ajax in het programma Rondo van Ziggo Sport een ‘geweldenaar’, maar denkt dat het nog even duurt voor hij een plek krijgt onder de lat bij de Amsterdammers. De Boer zou Remko Pasveer voorlopig de voorkeur geven boven André Onana, die vanaf komende week weer speelgerechtigd is na zijn dopingschorsing.

“Ik hoorde toevallig op de radio dat Pasveer gemiddeld een beter reddingspercentage heeft dan Onana. Dus Pasveer doet het heel goed. Als hij zo blijft keepen, blijft hij nummer één. Maar als hij een blessure heeft, heb je Onana achter de hand. Dat is wel lekker. Zo zit Ten Hag erin”, geeft De Boer te kennen. Youri Mulder vraagt hem hoe Gorter ervoor staat. De sluitpost werd afgelopen zomer door Ajax overgenomen van Go Ahead Eagles en keepte dit seizoen voorlopig zes wedstrijden voor Jong Ajax. Gorter zat dertien keer op de reservebank bij de hoofdmacht.

“Ik vind hem een geweldenaar, wat ik van hem gezien heb. Alleen denk ik dat het in het hoofd bij hem weleens misgaat. Daarom is hij in het verleden ook weggestuurd bij Ajax, volgens mij. In potentie is hij een geweldige keeper, maar ik denk dat ze hem eerst een jaar in Jong Ajax willen zien”, reageert De Boer. Gorter speelde tussen 2010 en 2014 in de jeugdopleiding van Ajax en kwam daarna via AFC, AZ en Go Ahead Eagles terug in Amsterdam.

Gorter zei afgelopen zomer in gesprek met De Telegraaf dat zijn lengte de voornaamste reden was voor zijn vertrek bij Ajax. “"Ik was vrij klein en dat vond Ajax destijds een probleem. Pas na mijn tijd in Amsterdam maakte ik een groeispurt door en nu ben ik 1,91 meter”, zei Gorter. Wel noemde hij zichzelf ‘geen makkelijke puber’, een ‘bravouremannetje’ dat weleens 'brutaal' kon worden. "Als ik sneller de lucht in was gegaan en eerder rustiger in mijn koppie was geweest, had ik het voor mezelf een stuk eenvoudiger gemaakt.”

Overigens zou Marco van Basten Onana uiteindelijk wel de voorkeur geven boven Pasveer en Gorter. “Onana lijkt me wel beter, in potentie zeker. Ik weet niet in hoeverre hij wedstrijdfit is en het niveau heeft dat hij een jaar geleden had. Dat kan Ten Hag beter bepalen dan ik. Ik zou wel voor de betere keeper gaan, ondanks dat het lullig is dat je weet dat hij weggaat. Daar heb je wel mee te maken.”