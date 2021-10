Loting KNVB Beker: Ajax tegen Barendrecht, Feyenoord naar FC Twente

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 23:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:43

Zaterdagavond heeft de loting plaatsgevonden voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. In totaal zijn er nog 32 clubs in de race om de beker in de wacht te slepen. Ook de Europees spelende clubs stromen in tijdens de tweede ronde. Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse werden tijdens de eerste ronde deze week nog vrijgeloot. Vier van hen spelen nu een thuiswedstrijd.

De loting werd verricht door Peter Wesselink (trainer DVS'33) en Eric Meijers (trainer Spakenburg). Er zijn tijdens de tweede ronde geen beschermde statussen voor clubs, waardoor alle clubs elkaar konden treffen. De kraker wordt gespeeld in Enschede, waar FC Twente en Feyenoord het tegen elkaar opnemen. Ajax speelt tegen derdedivisionist Barendrecht, terwijl PSV thuis tegen Fortuna Sittard speelt.

De wedstrijden in de tweede ronde worden gespeeld op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 december. De KNVB maakt binnenkort bekend welke wedstrijden op welke dag gepland worden.

Loting tweede ronde TOTO KNVB Beker:

SC Cambuur - NEC

Achilles Veen - DVS'33

Harkemase Boys - RKC Waalwijk

FC Twente - Feyenoord

Excelsior - FC Groningen

Go Ahead Eagles - Roda JC

FC Emmen - Excelsior Maassluis

PSV - Fortuna Sittard

AZ - Heracles Almelo

ADO Den Haag - VV Gemert

PEC Zwolle - MVV Maastricht

Ajax - Barendrecht

Telstar - Spakenburg

NAC Breda - FC Utrecht

Vitesse - Sparta Rotterdam

SC Heerenveen - De Treffers