Dost beleeft droomweek en helpt Brugge eigenhandig aan de koppositie

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 22:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:41

Bas Dost heeft zichzelf zaterdagavond een hele goede dienst bewezen. De spits won met Club Brugge op bezoek bij Sint-Truiden en nam de gehele productie voor zijn rekening: 1-2. Het was voor Dost pas zijn derde basisplek van het seizoen. Woensdag was hij ook al tweemaal trefzeker in het bekertoernooi tegen Deinze (3-0 winst). Brugge gaat door de zege aan kop in België met een punt voorsprong op Union Sint-Gillis, maar de ploeg van Philippe Clement speelde wel een wedstrijd meer.

Clement voerde tegen Sint-Truiden twee wijzigingen door in zijn basisploeg ten opzichte van de topper tegen Royal Antwerp (1-1). Achterin verving Brandon Mechele de geschorste Stanley N'Soki, terwijl ook voor Dost dus een basisplek was ingeruimd. Op het middenveld kreeg Ruud Vormer de voorkeur boven Mats Rits. Het duel was een dikke halve minuut onderweg, toen Dost al voor het eerst trefzeker was. Na een goede actie van Noa Lang en matig verdedigend werk bij de thuisploeg was de aanvalsleider er als de kippen bij om de voorzet van zijn landgenoot in het doel te tikken: 0-1.

Amper vijf minuten later leek Dost al voor zijn tweede van de avond aan te tekenen. Ditmaal was het voorbereidende werk van Charles De Ketelaere, maar was het de buitenkant van de paal die redding bracht voor Sint-Truiden. De eerste keer dat de thuisploeg gevaarlijk opdoken voor het doel, was het ook meteen raak. Sint-Truiden kwam in het eerste kwart van de wedstrijd amper in het spel voor en moest vrezen voor een grotere achterstand, maar trok de stand gelijk via Robert Bauer, die uit een vrije trap kon aannemen en via de binnenkant van de paal afrondde: 1-1.

Ook de beginfase van de tweede helft was voor Sint-Truiden, maar het was aan Simon Mignolet te danken dat Brugge niet op achterstand kwam. De doelman had een uitstekende reflex in huis op een kopbal van Daiki Hashioka. Amper vijf minuten later was Dost wel voor de tweede keer trefzeker. Op aangeven van Eduard Sobol zette de Nederlander zijn ploeg op 1-2 met het hoofd. Tegenvaller voor Brugge was de gele kaart voor Lang. De buitenspeler ging na ruim een uur spelen opzichtig aan zijn tegenstander hangen en mist door zijn gele kaart het duel met Standard Luik volgende week. Midweeks neemt de ploeg van Clement het eerst nog op tegen Manchester City in de Champions League.