‘Dertig of veertig miljoen meer omzet? Dan ga ik naar het nieuwe stadion’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 09:56 • Yanick Vos • Laatste update: 10:13

Feyenoord-iconen Jan Boskamp en Rinus Israël hebben geen goed woord over voor een deel van de aanhang. Algemeen directeur Mark Koevermans kondigde deze week aan dat hij opstapt vanwege een reeks aan bedreigingen. Volgens Boskamp gaat het om ‘een paar mafkezen’ die de club ‘te grabbel gooien’. “Je bent niet goed bij je hoofd als je dat doet”, vult Israël aan.

Koevermans volgde twee jaar geleden Jan de Jong op als algemeen directeur. Vorig maand kreeg hij te maken met bedreigingen die hem en zijn gezin troffen. ’s Nachts werden de ruiten ingegooid en zijn voordeur beklad. Vermoedelijk werd dit gedaan door leden van de harde kern van de club. Plannen voor het vertrek uit De Kuip en de intrek in een nieuw stadion leiden al lange tijd tot onrust bij de achterban van de Rotterdammers. “Kijk, dat je Feyenoord een geweldige club vindt, dat is mooi. Maar daar moet je het ook bij laten”, zegt Israël in gesprek met Voetbalzone. “Je kan niet mensen lastigvallen, ramen ingooien. Dat past niet en dat hoort niet. Dat is asociaal.”

“Je hebt een paar mafkezen die dat even bewerkstelligen”, reageert oud-voetballer Boskamp. “Maar ze vergeten één ding: ze gooien wel de club te grabbel. Dit is nu al de derde algemeen directeur in vijf jaar tijd die weggaat. Dan heb je geen stabiliteit en iedereen loopt weer te zeiken. Dan hebben we het een beetje op de rails en dan krijg je dit weer. Door… Hoeveel zijn het er? Ik weet niet hoeveel mensen het zijn.” Boskamp heeft begrip voor het besluit van Koevermans om vanaf 1 december zijn taken als Feyenoord-directeur neer te leggen. “Als je familie wordt bedreigd, dan is het niet moeilijk om een keuze te maken.”

“Dat dit tegenwoordig mogelijk is. Maar bij Feyenoord is het bijna structureel”, zegt Valentijn Driessen. “Want als je het lijstje afgaat: Onno Jacobs, Jorien van den Herik, Eric Gudde en Chris Woerts hebben er allemaal mee te maken gehad. Dat staat de groei van deze club in de weg. Alleen heel weinig mensen die die bedreigingen uiten, hebben dat gewoon niet door.” Israël noemt de ontstane situatie ‘héél slecht’ voor Feyenoord. “Het is slecht voor je reputatie en je naam. Je bent niet goed bij je hoofd als je dat doet.”

“Er moet een oplossing voor gevonden worden”, aldus Driessen. “Dat is wel heel moeilijk. Het belangrijkste vind ik wel dat Feyenoord baas in eigen huis moet zijn. Het kan toch niet zo zijn dat je vier of vijf Europese wedstrijden hebt gespeeld en dat je 125.000 euro boete hebt gekregen van de UEFA? Omdat de supporters zich niet gedragen. Dit noem ik geen supporters, dat zijn natuurlijk gewoon hooligans die op een of andere manier toch binnenkomen.” Een deel van de achterban wil niet weg uit De Kuip en ziet een nieuw stadion niet zitten. Boskamp denkt daar anders over. “Ik hoor nooit iemand zeggen: Wat is nou het beste voor Feyenoord? Is De Kuip het beste, of het nieuwe stadion? Als ik hoor en lees dat je dan dertig, veertig miljoen meer omzet hebt, dan ga ik naar het nieuwe stadion”, aldus Boskamp.