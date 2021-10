‘Joker’ Thorgan Hazard valt in en doet het voor Borussia Dortmund

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 22:19 • Daniel Cabot Kerkdijk

Borussia Dortmund heeft zich dinsdagavond voor de achtste finales van de DFB-Pokal geplaatst. Het team van trainer Marco Rose had in eigen huis enigszins moeite met FC Ingolstadt, maar de entree van Thorgan Hazard bracht de wedstrijd uit balans: 2-0. Dankzij twee doelpunten van de Belg kan de titelverdediger, die zonder onder anderen de nog niet fitte Donyell Malen en de geblesseerde Erling Braut Haaland aantrad, zich opmaken voor minimaal nog een ronde bekervoetbal.

Na het klinken van het rustsignaal daalden zowaar lichte fluitconcerten neer op de hoofden van de spelers van Dortmund. De ploeg van Rose was weliswaar via Jude Bellingham dicht bij een openingstreffer geweest, maar het ontbrak aan tempo in aanvallend opzicht om de bezoekers daadwerkelijk in serieuze problemen te helpen. Een goed schot van Marius Wolf, en een dito redding van Fabijan Buntic, was een voorbode van de kans voor Bellingham. Na de daaropvolgende corner mikte hij de bal op de lat.

Tot veel meer was Dortmund, dat vijf veranderingen kende ten opzichte van de 1-3 op Arminia Bielefeld in de Bundesliga, voor rust niet in staat, behoudens een afgekeurd doelpunt van Mats Hummels wegens een overtreding van Emre Can. FC Ingolstadt hield ook na rust lang stand. In de eerste 25 minuten van de tweede helft was Dortmund via Steffen Tigges dicht bij de 1-0. Al duikend kopte de aanvaller de bal via de zijkant van het hoofd van Buntic tegen de lat.

Hazard maakte twintig minuten voor tijd, samen met Marco Reus, zijn entree binnen de lijnen en dat bleek een gouden wissel. Na een goede pass van Julian Brandt was het Hazard die de bal achter Buntic kreeg. Tien minuten was het opnieuw raak en de wisselwerking was identiek. Brandt werkte de bal richting de tweede paal, waar Hazard de bal vanaf enkele meters tegen de touwen joeg en zijn rol als Joker uitstekend vervulde.